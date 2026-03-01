Hamenei halála után rendszerváltás jöhet Iránban?

Hamenei 1989-ben, Ruholláh Homeini halála után került hatalomra. Bár eredetileg nem számított egyértelmű utódnak, egy alkotmánymódosítás lehetővé tette felemelkedését. Az évek során a legfőbb vezető intézménye rendkívüli hatalmat összpontosított: miközben az elnökök választások útján váltották egymást, Hamenei ellenőrizte a hadsereget, az igazságszolgáltatást, az állami médiát és a stratégiai döntéseket – írja a CNBC.

Politikájának középpontjában az úgynevezett „ellenálló gazdaság” állt, amely az önellátás erősítését célozta a nyugati szankciók közepette. Bizalmatlan volt a Nyugattal, és keményen fellépett a belső bírálatokkal szemben. Uralma alatt többször is országos tiltakozások törtek ki: 2009-ben a választási csalás vádja miatt, 2022-ben a nők jogai kapcsán, 2025 végén pedig a súlyosbodó gazdasági helyzet miatt.

Halála után vegyes reakciók jelentek meg: egyes irániak ünnepeltek, mások gyászoltak. Elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a vezető halála önmagában nem jelent rendszerváltást. A Council on Foreign Relations szerint az Iszlám Forradalmi Gárda továbbra is a rendszer egyik fő tartóoszlopa, így a gyors politikai vagy gazdasági átalakulás esélye korlátozott.