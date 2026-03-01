Az iráni állami média szerint a 86 éves legfőbb vezető az Egyesült Államok és Izrael közös katonai csapásában vesztette életét teheráni rezidenciáján.
Hamenei halála után rendszerváltás jöhet Iránban?
Ali Hamenei ajatollah halála hivatalos utódlási folyamatot indít el Iránban, amely komoly hatással lehet az ország politikai stabilitására, a szankciós környezetre és a már most is súlyos gondokkal küzdő gazdaságra.
Hamenei 1989-ben, Ruholláh Homeini halála után került hatalomra. Bár eredetileg nem számított egyértelmű utódnak, egy alkotmánymódosítás lehetővé tette felemelkedését. Az évek során a legfőbb vezető intézménye rendkívüli hatalmat összpontosított: miközben az elnökök választások útján váltották egymást, Hamenei ellenőrizte a hadsereget, az igazságszolgáltatást, az állami médiát és a stratégiai döntéseket – írja a CNBC.
Politikájának középpontjában az úgynevezett „ellenálló gazdaság” állt, amely az önellátás erősítését célozta a nyugati szankciók közepette. Bizalmatlan volt a Nyugattal, és keményen fellépett a belső bírálatokkal szemben. Uralma alatt többször is országos tiltakozások törtek ki: 2009-ben a választási csalás vádja miatt, 2022-ben a nők jogai kapcsán, 2025 végén pedig a súlyosbodó gazdasági helyzet miatt.
Halála után vegyes reakciók jelentek meg: egyes irániak ünnepeltek, mások gyászoltak. Elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a vezető halála önmagában nem jelent rendszerváltást. A Council on Foreign Relations szerint az Iszlám Forradalmi Gárda továbbra is a rendszer egyik fő tartóoszlopa, így a gyors politikai vagy gazdasági átalakulás esélye korlátozott.
A lehetséges forgatókönyvek között szerepel a rendszer folytonossága, egy esetleges katonai hatalomátvétel vagy a rendszer összeomlása. A szakértők szerint egyik rövid távú lehetőség sem ígér azonnali liberalizációt vagy gazdasági fellendülést.
Egy új vezetőnek tapasztalat nélkül, súlyos inflációval, gyengülő valutával és mélyen torzult gazdasági szerkezettel kellene szembenéznie.
Több elemző úgy véli: az iráni gazdaság kilátásai nagymértékben attól függenek, hogy az új vezetés hajlandó-e tárgyalni az Egyesült Államokkal. Ha keményvonalas irányvonal marad érvényben, és folytatódik a konfrontáció, az további szankciókat és katonai feszültséget hozhat.
Az emigráns iráni ellenzék ugyanakkor megosztott. A monarchisták, szekuláris demokraták, kurd csoportok és a külföldön szervezett, de belföldön korlátozott támogatottságú MEK között nincs egység. Elemzők szerint egy külföldről „importált” politikai alternatíva csekély hitelességgel bírna az országon belül.
Hamenei halála így történelmi jelentőségű pillanat Irán számára, de a következő időszakot illetően nagy a bizonytalanság.
Borítókép: Síita muszlimok Ali Hamenei portréit tartják a kezükben (Fotó: AFP)
