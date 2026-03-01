Így ölték meg Ali Khameneit + videó

Amint arról beszámoltunk, Izrael és az Egyesült Államok közös katonai offenzíva keretében hajtott végre megelőző csapást Irán, az Iráni Forradalmi Gárda létesítményei és magas rangú vezetők ellen. Donald Trump amerikai elnök később megerősítette Ali Hamenei legfelsőbb vezető halálát is.
„Az »Üvöltő Oroszlán« hadművelet kezdete óta először mért csapást az IDF az iráni terrorrezsimhez tartozó célpontokra, Teherán szívében” – írta a videóhoz az Izraeli Hadsereg.
