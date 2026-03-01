jane fondasalátaegészségesmindmegette

Ezt a meglepő hozzávalót használja a kedvenc ételéhez Jane Fonda, erre senki sem gondolt

Az új év sokszor a túlzásokról szól: fogadalmak, új edzéstervek, szigorú étrendek, mintha tavasz elején mindent egyszerre kellene megváltanunk.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 14:07
Az új év sokszor a túlzásokról szól: fogadalmak, új edzéstervek, szigorú étrendek, mintha tavasz elején mindent egyszerre kellene megváltanunk. Jane Fonda fenséges salátareceptje tökéletes választás, ha valami finomat és könnyedet szeretnénk enni anélkül, hogy bármiről is le kellene mondanunk. Ízletes, egészséges és gyorsan elkészíthető - olvasható a Mindmegette cikkében.

A saláta, amelyről szó van, Jane Fonda blogján jelent meg, és egy New Orleans-i éttermi élmény inspirálta. A külföldi sztárvilágban gyakran emlegetik úgy ezt az ételt, amitől a színésznő 80 év fölött is elképesztően néz ki, ugyanis ez a fogás nem csak ínycsiklandozó, de rendkívül egészséges is. Jane Fonda évekkel ezelőtt kóstolta ezt a kelbimbó-alapú salátát, és saját bevallása szerint az egyik legkülönlegesebb és legfinomabb saláta volt, amit valaha evett.

Mitől nagyszerű Jane Fonda salátareceptje?

Az étel alapja vékonyra szeletelt, nyers kelbimbó. Elsőre talán merésznek hangzik, hiszen a kelbimbót sokan csak párolva vagy sütve tudják elképzelni, ebben az ételben azonban teljesen más arcát mutatja. Amikor a kelbimbót nagyon vékonyra gyaluljuk a levelek könnyed, szinte tollszerű állagot kapnak. Lereszelve már nem tömör, káposztás textúrával kell dolgoznunk, hanem egy friss, roppanós, mégis lágy salátaalappal.

A dresszing fehér balzsamecetből, frissen facsart citromléből, olívaolajból és mézből készül, egy csipet sóval és borssal kiegyensúlyozva. A méz édessége finoman tompítja az ecet savasságát, így nem lesz túl erőteljes az összhatás. A savas közeg ráadásul kissé meg is puhítja a vékonyra szeletelt kelbimbót, miközben megőrzi annak frissességét.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Jane Fonda (Fotó: AFP)

 

