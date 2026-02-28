közlekedésieszközjármű

Kötöttpályás-kvíz

Ön tisztában van vele, hogy milyen járművön utazik?

2026. 02. 28. 6:22
Minden nap felszállunk egy olyan járműre, ami elvisz minket A-ból B-be. Sokszor ez egy villamos, vagy bármilyen más közlekedési eszköz, ami sínen, vagy bármi más kötött pályán közlekedik. Vajon ön tisztában van vele, hogy milyen közlekedési eszközt használ nap, mint nap? Próbálja ki magát kvízünkkel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik villamos-típust vonja ki a BKK 2026-ban a budapesti közlekedésből?

 

