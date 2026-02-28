Kötöttpályás-kvíz

Minden nap felszállunk egy olyan járműre, ami elvisz minket A-ból B-be. Sokszor ez egy villamos, vagy bármilyen más közlekedési eszköz, ami sínen, vagy bármi más kötött pályán közlekedik. Vajon ön tisztában van vele, hogy milyen közlekedési eszközt használ nap, mint nap? Próbálja ki magát kvízünkkel!
Rendőrségi közlés: 2832-en érkeztek Ukrajnából kedden
Az ukrán–magyar határszakaszon 2832-en léptek be Magyarországra kedden – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerdán az MTI-t.
