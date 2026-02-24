Borbás Marcsi nagy titkot árult el, erre senki sem gondolt

Egyre népszerűbb hobbi a kertészkedés, sokan kísérleteznek otthon zöldség- és gyümölcstermesztéssel. A batáta, vagy más néven édesburgonya finom és sokoldalú alapanyag, amit kezdőként is érdemes vetni, hiszen megfelelő módszerrel bő termést hozhat akár egyetlen gumóból - olvasható a Mindmegette cikkében.

A batátát félbevágjuk, majd egy pohár vízbe állítjuk. - Fotó: Mindmegette

A batáta az utóbbi években egyre népszerűbb, megnőtt a kereslet iránta. Ha van kerted, akár a termesztésével is megpróbálkozhatsz: meleg, fény és egy kis odafigyelés kell csupán ahhoz, hogy saját palántákat nevelj, majd a szezon végén kosárszámra szedhesd az édesburgonyát. A témában az egy.hu cikke részletes útmutatót ad, amelyben Borbás Marcsi tanácsai segítenek eligazodni.

Bevált módszerek a batáta hajtatására

A palántanevelést már kora tavasszal el lehet kezdeni, és két egyszerű módszer közül választhatunk.

1. Vízben hajtatás

A batátát félbevágjuk, majd egy pohár vízbe állítjuk. Fogpiszkálókat vagy vékony pálcikákat szúrunk bele körben, hogy a gumó a pohár peremén meg tudjon támaszkodni. Világos, meleg helyre tesszük, és egy átlátszó zacskót húzunk rá, hogy párás mikroklíma alakuljon ki. Néhány hét múlva megjelennek az első hajtások.

2. Földben hajtatás

Ehhez jó minőségű, tőzeges palántaföldre lesz szükség. A gumót a földbe állítjuk, alaposan beöntözzük, majd letakarjuk egy zacskóval vagy fóliával. Ez a módszer stabilabb gyökérképződést adhat, főleg, ha később kiültetésben gondolkodunk.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Borbás Marcsi (Forrás: Szent István-nap YouTube-csatornája)