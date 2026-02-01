Így vernek át vásárlás közben, mutatjuk a trükköt!

Mindenkivel előfordult már, hogy olyan dolgokat is beletett a bevásárlókosárba, amire semmi szüksége nem volt. Hogyan kerülhetjük el a vásárlás buktatóit? Mutatjuk, hogyan hozzunk tudatos döntéseket, és azt is eláruljuk, hogy mi köze a csokinak a szokásainkhoz - olvasható a Mindmegette cikkében.

Miért fordul gyakran elő, hogy meggondolatlanul vásárolunk? Hogyan tudnánk jobban ellenállni a kísértéseknek? A válasz gyakran nem a tudatosság hiányában keresendő, hanem abban, ahogy a marketing pszichológiai trükkjei érzelmeinkre és mentális gyengeségeinkre hatnak. Körbejártuk, mit tehetünk, hogy jó döntéseket hozzunk vásárláskor.