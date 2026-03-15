Deák Dániel: A Tisza és Kijev közötti paktum jele az ukrán zászló a háborús meneten

– Megdöbbentő, hogy ukrán zászlóval vonulnak a tiszások. Ez ugyanis újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter paktumot kötött az ukránokkal – mondta el lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Kiemelte,

az elmúlt hetekben ennek egyértelmű jeleit láthattuk a Barátság kőolajvezeték leállítása kapcsán. Egy paktum jöt létre a Tisza és Zelenszkij között, ennek a jele az ukrán zászló ezen a tüntetésen.

– Miközben fenyegetőznek, illetve zsarolják Magyarországot, addig ukrán zászlóval vonulnak a Tiszások, ez egy egyértelmű állásfoglalás – tette hozzá.

Kulcskérdés a mozgósítás

Deák Dániel elmondta, a Békemeneten egyértelműen többen voltak mint a Tisza Párt menetén, ebből is látszik, hogy a jobboldal, a Fidesz jobban tud mozgósítani.

A Kossuth tér és a környező utcák is megteltek. Ebből is látszik, hogy a mostani messze nagyobb volt az október 23-i Békemenetnél is. Nyugodtan lehet mondani, hogy az eddigi legnagyobb Békemenetről van szó

– jelentette ki az elemző. Hozzátette, a mozgósítás továbbra is kulcskérdés, az elkövetkezendő négy hétben az a cél, hogy a lehető legtöbb szavazót mozgósítsa a nemzeti oldal, amint azt a miniszterelnök egyértelműen elmondta a beszédében is.

Látszik a felvételekből, hogy a Magyar Péter nagyobb tömegre számított, ki vannak rakva végig az Andrássy úton és a Deák téren is a hangszórók. Azt hitte, hogy odáig fog érni a tömeg, de üresen tátong a hangszórók előtti terület, ez is azt jelzi, hogy jóval kevesebben vettek részt a Tiszának a menetén, mint ahány emberre számított Magyar Péter

– emelte ki Deák Dániel. Leszögezte, az egyértelműen látszódik, Magyar Péter mindent bevetett annak érdekében, hogy mozgósítsa a szimpatizánsait.

Buszoztatással sem sikerült azt a célt elérni, amit kitűzött maga elé. Magyar Péter egymilliós tömeget várt, de egyértelműen látszik, hogy ilyenről nincsen szó. Ez azt mutatja, hogy a Tisza elérte a plafont, de ezt már régóta látjuk a kutatásokban is, nem tudnak tovább növekedni

– mondta el a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák szerint a Tisza Párt mostanra elérte azokat a szavazókat, akiket meg tudtak szólítani, nem látszik további növekedési potenciál, ezzel szemben a Fidesznek még mindig vannak tartalékai.

A bizonytalanok körében a mi méréseink alapján is nagyobb tartaléka van a Fidesznek, ezt a mai nap is jól mutatja

– jelentette ki az elemző.