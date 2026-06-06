A BRFK célkörözési osztálya üzent a még szabadlábon lévő bűnözőknek: a rendőrség nem lankad, a jövőben is rendszeresen szerveznek a mostanihoz hasonló, kiterjedt és váratlan akciókat a főváros és a vidék biztonsága érdekében.
Hatalmas razziát tartott a budapesti rendőrség: 183 embert fogtak el az akcióban
Újabb nagyszabású, összehangolt akciót hajtott végre a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) célkörözési osztálya. A kerületi kapitányságokkal közösen szervezett razzia előtt 1620 ügyet vizsgáltak át, az eredmény pedig önmagáért beszél: 183 körözött személy akadt fenn a rendőrség hálóján.
Borítókép: Körözött bűnözőket fogott el a rendőrség (Forrás: rendőrség)
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