A legjobbnak a legszebb is dukál – Szoboszlai lőtte az év gólját Liverpoolban
Ha valaki eddig kételkedett volna, hogy a Liverpool magyar középpályása eddigi legjobb idényét hagyta maga mögött, az talán most már elhiszi mindezt egy újabb elismerést követően. Ugyanis Szoboszlai Dominik azután, hogy a szurkolók szavazásán az év legjobbjának bizonyult a Vörösöknél, a 2025/26-os szezon legszebb liverpooli góljának voksolásán is ő lett a befutó. A magyar válogatott csapatkapitánya a bajnoki címet elhódító Arsenal elleni szabadrúgásgóljával érdemelte ki az újabb elismerést.
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