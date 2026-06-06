Egy női politikus külsején élcelődött a tiszás humorista + videó

„Lehet vitatkozni politikusokkal. Lehet bírálni döntéseiket, álláspontjukat, nyilatkozataikat. Ez a demokrácia része.

De amikor valakit a külseje miatt aláznak, amikor hazugságokat terjesztenek róla, amikor nőiességében próbálják megalázni, az egy emberi mélypont.

Juhász Hajnalka kiállt a közösségéért. Most rajtunk a sor, hogy kiálljunk mellette. A tisztelet nem politikai hovatartozás kérdése. A tisztelet minden embernek jár” – szögezte le.