Juhász HajnalkaBrutiKDNP

Egy női politikus külsején élcelődött a tiszás humorista + videó

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Gúnyos posztot tett ki közösségi oldalára Tóth Imre humorista, amelyben Juhász Hajnalkának, a KDNP alelnökének külsején élcelődött. A képviselő a kommentmezőben reagált a posztra, és Latorcai Csaba KDNP-s politikus is megszólalt az ügyben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 17:48
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„Lehet vitatkozni politikusokkal. Lehet bírálni döntéseiket, álláspontjukat, nyilatkozataikat. Ez a demokrácia része.

De amikor valakit a külseje miatt aláznak, amikor hazugságokat terjesztenek róla, amikor nőiességében próbálják megalázni, az egy emberi mélypont.

Juhász Hajnalka kiállt a közösségéért. Most rajtunk a sor, hogy kiálljunk mellette. A tisztelet nem politikai hovatartozás kérdése. A tisztelet minden embernek jár” – szögezte le.

Borítókép: Tóth Imre humorista (Forrás: YouTube)


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