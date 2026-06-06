Csonttörés és műtét után parádézott a sportág kilencszeres világbajnoka
A közelmúlt történései miatt nem sok esélyt adtak arra a szurkolók és a szakértők – sőt maga az érintett sem –, hogy a Balaton Parkban rendezett MotoGP vb-futamon volt ismét parádézni a sportág kilencszeres világbajnoka. Marc Marquez azonban igazolta, hogy miért is tartják már aktív pályafutása során legendának, ugyanis a csonttörését, műtétjét és többhetes kihagyását követően nemcsak az időmérőt nyerte meg a magyar futamon, de a sprintversenyt is, így a vasárnapi főverseny első számú esélyesévé vált. Az összetett világbajnoki pontversenyben vezető két apriliás, Marco Bezzecchi és Jorge Martin a vert mezőnyben végzett.
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