Ezerháromszáz euró sem elég: tömegesen hagyják el a horvátok a hadsereget

A horvát védelmi minisztérium az elmúlt időszakban számos intézkedéssel próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették a karrier- és továbbképzési lehetőségeket, valamint jelentős haderőfejlesztési programokat indítottak. A várakozásokkal ellentétben azonban ezek a lépések egyelőre nem hoztak fordulatot.

A toborzás ösztönzése érdekében a felvételi szabályokon is enyhítettek. Bizonyos esetekben már a tetoválás sem jelent kizáró okot, és több korábbi feltételt is rugalmasabbá tettek. Ennek ellenére a katonai szolgálat továbbra sem számít különösen népszerű életpályának a fiatalok körében.

A jelentés szerint a horvát fegyveres erők egyik legsúlyosabb problémája jelenleg az állomány utánpótlásának biztosítása és a katonák megtartása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magasabb fizetés, a biztos munkahely és a modern haditechnikai fejlesztések önmagukban nem elegendők a kedvezőtlen folyamat megfordításához.