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Ezerháromszáz euró sem elég: tömegesen hagyják el a horvátok a hadsereget

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Hiába emelték jelentősen a béreket és könnyítették meg a felvételi feltételeket, továbbra sem sikerül elegendő fiatalt a horvát hadseregbe csábítani. A legfrissebb adatok szerint a fegyveres erőket évek óta többen hagyják el, mint ahányan csatlakoznak hozzájuk.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 17:03
Horvát katonák a T-84-es tankokon (Fotó: AFP)
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A horvát védelmi minisztérium az elmúlt időszakban számos intézkedéssel próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették a karrier- és továbbképzési lehetőségeket, valamint jelentős haderőfejlesztési programokat indítottak. A várakozásokkal ellentétben azonban ezek a lépések egyelőre nem hoztak fordulatot.

A toborzás ösztönzése érdekében a felvételi szabályokon is enyhítettek. Bizonyos esetekben már a tetoválás sem jelent kizáró okot, és több korábbi feltételt is rugalmasabbá tettek. Ennek ellenére a katonai szolgálat továbbra sem számít különösen népszerű életpályának a fiatalok körében.

A jelentés szerint a horvát fegyveres erők egyik legsúlyosabb problémája jelenleg az állomány utánpótlásának biztosítása és a katonák megtartása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magasabb fizetés, a biztos munkahely és a modern haditechnikai fejlesztések önmagukban nem elegendők a kedvezőtlen folyamat megfordításához.

A Jutarnji List a védelmi minisztérium adataira hivatkozva arról számolt be, hogy az elmúlt négy évben 1276 fővel csökkent a hivatásos katonák száma. Csak tavaly 751 katona hagyta el a szolgálatot, miközben 538 új szerződéses katona és tengerész csatlakozott a hadsereghez. A horvát fegyveres erők 2025 végén 13 732 hivatásos katonával rendelkeztek, ami 82-vel kevesebb az egy évvel korábbi létszámnál.

A lap szerint a kezdő katonai illetmény megközelíti az 1300 eurót, ám ez sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy számottevően növelje a fiatalok érdeklődését. A horvát vezetés ezért a kötelező alapkiképzés újbóli bevezetésétől is azt reméli, hogy többen választják majd a hivatásos katonai pályát.

A toborzás nehézségeit jól mutatja, hogy a védelmi minisztérium idén 400 új katona és tengerész felvételét tervezte, a meghirdetett helyekre azonban csupán 313-an jelentkeztek.

A Jutarnji List szerint a horvát hadseregből jelenleg mintegy négyezer katona hiányzik.

A létszámhiány pótlása egyre komolyabb kihívást jelent a fegyveres erők számára, és hosszabb távon a horvát védelmi képességekre is hatással lehet.

Borítókép: Horvát katonák a T–84-es tankokon (Fotó: AFP)

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