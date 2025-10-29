sorkatonaságeurópai sorkatonaságkötelező sorkatonai szolgálatSorkatonaság bevezetésHorvátországSzerbia

Kötelező katonai szolgálat: Horvátország lépett, ki következik?

Horvátország csatlakozott azokhoz az európai országokhoz, amelyek visszatérnek a kötelező katonai szolgálathoz – Svédország, Litvánia és Lettország mellett. De vajon kik követik őket a régióban? 2024 szeptemberében Alekszandar Vucsics elnök megállapodást írt alá a 75 napos katonai szolgálat 2025 szeptemberétől történő visszaállításáról. Elemzők szerint mind Horvátország, mind Szerbia lépése a háborús fenyegetések növekedésére adott válasz. A folyamat Bosznia-Hercegovinát is érinti, ahol a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetésének lehetősége is felmerült. Európa egyre inkább a háborúra készül, miközben a háborúpárti politikusok folytatják az uszítást.

Sebők Barbara
2025. 10. 29. 15:01
Kötelező katonai szolgálat: Horvátország lépett, ki következik? Forrás: AFP
Tizenhét év szünet után ismét kötelező katonai szolgálatot vezet be Horvátország. A Tisza testvérpártja, az Európai Néppárt soraiban ülő HDZ javaslata alapján már 2025-ben megkezdődhet a behívók kézbesítése. A lépés a térségben – más uniós és NATO-tagállamokhoz hasonlóan – a növekvő biztonsági kihívásokra adott válasznak tekinthető. Bár a hivatalos indoklás az Oroszország Ukrajna elleni támadását követő biztonsági kihívásokban és a NATO-kötelezettségekben rejlik, egyes elemzések szerint ez a döntés mélyebb regionális és geopolitikai feltételezéseket hordoz, amelyek befolyásolhatják a Balkán biztonsági architektúráját – írja az RTS.

Horvátország is azon európai országok sorába került, amelyek visszatérnek a kötelező katonai szolgálathoz
Horvátország is azon európai országok sorába került, amelyek visszatérnek a kötelező katonai szolgálathoz Fotó: AFP

Politikai vita a kötelező katonai szolgálat visszaállítása körül

A kötelező katonai szolgálat visszaállítása éles vitát váltott ki Horvátországban. Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök azzal vádolta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnököt, hogy politikai célokra használja a kezdeményezést, és a Védelmi Tanács sürgős összehívását követelte. Az elnök szerint a kormány figyelmen kívül hagyta a hadsereg altisztjeinek hiányát, miközben ellenezte, hogy horvát katonák részt vegyenek a NATO ukrajnai kiképzőmissziójában is.

 

A döntéssel végül Horvátország is azon európai országok sorába került, amelyek visszatérnek a kötelező katonai szolgálathoz – Svédország , Litvánia és Lettország mellett. De vajon mely országok követik őket?

Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök azzal vádolta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnököt, hogy politikai célokra használja a kezdeményezést
Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök azzal vádolta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnököt, hogy politikai célokra használja a kezdeményezést Fotó: AFP

Balkáni visszhangok

A NATO-csatlakozáshoz és/vagy a fegyveres erők fejlesztéséhez kapcsolódó reformok részeként 2006 és 2011 között minden nyugat-balkáni ország eltörölte a sorkatonai szolgálatot. Mindössze 14 év alatt azonban a tendencia megfordult.

Szerbia a régió első országa, amely bejelentette a kötelező katonai szolgálat visszatérését. 

2024 szeptemberében Alekszandar Vucsics elnök megállapodást írt alá a 75 napos katonai szolgálat 2025 szeptemberétől történő visszaállításáról. A döntés elfogadását és formalizálását azonban legkorábban a jövő év elejére halasztották. 

Serbia's President Aleksandar Vucic attends a joint press conference with President of the European Commission after their meeting in Belgrade on October 15, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Alekszandar Vucsics szerb elnök arra figyelmeztetett, hogy a térség könnyen egy újabb fegyverkezési verseny színterévé válhat Fotó: AFP

A horvát katonai szolgálatról szóló döntésre adott hivatalos szerb válasz nem kapott különösebb hangsúlyt, azonban Alekszandar Vucsics szerb elnök arra figyelmeztetett, hogy a térség könnyen egy újabb fegyverkezési verseny színterévé válhat. Szeptemberben katonai parádét rendezett, hangsúlyozva, hogy a szerb hadsereg „elég erős ahhoz, hogy elrettentsen minden potenciális agressziót”.

Elemzők szerint mind Horvátország, mind Szerbia a katonai szolgálat visszaállításával reagál az elmúlt években Európában megfigyelhető biztonsági bizonytalanságra és a háborús fenyegetések növekedésére. 

Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a térség országai egy olyan fegyverkezési spirálba sodródhatnak, amely gazdasági erejüket messze meghaladja.

A folyamat Bosznia-Hercegovinára is kihat: Szarajevóban ugyancsak felmerült a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetésének lehetősége.

Zukan Helez védelmi miniszter ugyanakkor óvatosságra intett, mondván, hogy a döntés rendkívül nehéz lenne a bonyolult alkotmányos berendezkedés miatt, amelyhez mind a Boszniai Szerb Köztársaság, mind a Bosnyák–Horvát Föderáció beleegyezése szükséges.

Nem mindenki tér vissza a sorkatonasághoz a Balkánon

Montenegró, Észak-Macedónia és Albánia elutasítja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. Podgorica egyértelművé tette, hogy a kérdés „nem szerepel a kormány napirendjén”. A három ország – mind NATO-tag – hivatásos hadseregére és a fegyveres erők technológiai modernizációjára összpontosít.

In Krakow, Poland, on October 3, 2025, soldiers participate in the official celebrations of the 6th Airborne Brigade Day at the Polish Aviation Museum. On the occasion of the 6th Airborne Brigade Day, named after Brigadier General Stanislaw Sosabowski, a ceremonial assembly takes place at the Polish Aviation Museum. During the event, decorations are awarded, followed by a parade featuring a parachute jump demonstration. The celebration also includes stands prepared by various uniformed services for participants. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
A katonai készültség erősödik Fotó: AFP

A katonai készültség Északon is erősödik

  • Svédország 2017-ben állította vissza a kötelező katonai szolgálatot, hét évvel azután, hogy az ország több mint egy évszázados hagyományát megszüntette. A svéd modell nemi szempontból semleges, a szolgálat hossza kilenc–tizenegy hónapra terjed ki.
  • Litvánia már 2015-ben, röviddel a Krím orosz annektálása után, 
  • Lettország pedig 2023-ban, az ukrajnai háború kitörését követően vezette vissza a sorkatonaságot. 
  • Észtország viszont soha nem szüntette meg a kötelező szolgálatot. A balti országok közös álláspontja szerint az önkéntes toborzás nem biztosít elegendő katonai kapacitást, ezért nagyobb tartalékokra van szükség.
  • Finnország, amely mindig fenntartotta a kötelező szolgálatot, ma 285 ezer tartalékossal rendelkezik az 5,6 milliós lakosságából, ami arányosan a legnagyobb gyors mozgósítási potenciált biztosítja Európában.
  • Norvégia 2015-ben bevezette a nemi szempontból semleges, szelektív sorkatonai rendszert: a 60 ezer katonai korú férfiból mindössze 9000 szolgál ténylegesen. 
  • Dániában a szolgálat hivatalosan kötelező, de valójában önkéntes alapokon működik.

Háborúra készül Brüsszel – jöhet a kötelező sorkatonaság

Fegyverkezik Európa, hatalmas összegeket öntenek Ukrajnába, és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat a háborús pszichózis hatására. A Bundestag már megkezdte a vitát a kérdésről, ám a fiatalok egyértelműen elutasítják a kezdeményezést: nem akarnak bevonulni és más háborújában meghalni. A politikusok az ő véleményükkel azonban nem törődnek. A német kancellár mellett egyre több európai politikus is nyíltan háborús retorikát folytat. Korábban lapunknak nyilatkozva Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte a helyzetet.

Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen. A néppárti Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte 

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.

Weber emellett tagállami vezetőket szólít fel a védelmi kiadások növelésére. Gyakorlatilag egy közös európai hadsereg kialakítását szorgalmazta. 

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat

– fogalmazott, sőt a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.

Az Európai Unió elhalasztotta az Oroszország elleni új szankciók megvitatását
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint az EU tagállamai tudatos, összehangolt hibrid támadások célpontjai Fotó: AFP

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint az EU tagállamai tudatos, összehangolt hibrid támadások célpontjai, amelyek légtérsértéseket, drónberepüléseket, kiber- és dezinformációs akciókat foglalnak magukban. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az unió egységes és gyors reagálása elengedhetetlen, valamint védelmi képességeit folyamatosan fejlesztenie kell. 

Ideje nevén nevezni a dolgokat: ez hibrid háború, amelyet Európa ellen indítottak

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Európának egységesen kell reagálnia, és minden incidenst ki kell vizsgálnia, a felelősséget pedig nem szabad elkenni. 

Az uniós terület minden négyzetcentiméterét meg kell védenünk. Oroszország megosztást akar, nekünk egységgel kell válaszolnunk.

A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európának nem elég reagálnia a támadásokra, hanem el is kell rettentenie azokat.

Borítókép: Szerb katonák (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

