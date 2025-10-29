Kötelező katonai szolgálat: Horvátország lépett, ki következik?

Tizenhét év szünet után ismét kötelező katonai szolgálatot vezet be Horvátország. A Tisza testvérpártja, az Európai Néppárt soraiban ülő HDZ javaslata alapján már 2025-ben megkezdődhet a behívók kézbesítése. A lépés a térségben – más uniós és NATO-tagállamokhoz hasonlóan – a növekvő biztonsági kihívásokra adott válasznak tekinthető. Bár a hivatalos indoklás az Oroszország Ukrajna elleni támadását követő biztonsági kihívásokban és a NATO-kötelezettségekben rejlik, egyes elemzések szerint ez a döntés mélyebb regionális és geopolitikai feltételezéseket hordoz, amelyek befolyásolhatják a Balkán biztonsági architektúráját – írja az RTS.

Horvátország is azon európai országok sorába került, amelyek visszatérnek a kötelező katonai szolgálathoz Fotó: AFP

Politikai vita a kötelező katonai szolgálat visszaállítása körül

A kötelező katonai szolgálat visszaállítása éles vitát váltott ki Horvátországban. Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök azzal vádolta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnököt, hogy politikai célokra használja a kezdeményezést, és a Védelmi Tanács sürgős összehívását követelte. Az elnök szerint a kormány figyelmen kívül hagyta a hadsereg altisztjeinek hiányát, miközben ellenezte, hogy horvát katonák részt vegyenek a NATO ukrajnai kiképzőmissziójában is.