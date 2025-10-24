sorkatonaságkötelező sorkatonaságHorvátországkatonai szolgálatbehívó

Döntés született a sorkatonaságról Horvátországban

A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot – jelentette a horvát sajtó.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 20:09
Forrás: AFP
A jogszabályt 84 képviselő támogatta, 30 tartózkodott, 11 pedig ellene szavazott a 151 tagú törvényhozásban. A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, és 2026 januárjában indul a knini, a slunji és a pozsegai laktanyákban. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával.


Fotó: AFP

Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét. 

  • A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át. 
  • A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is.

A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál. A polgári védelemnél a szolgálat három hónapig tart folyamatos munkarendben, míg a helyi tűz- és polgári védelem, környezet- és településgazdálkodás, illetve útfenntartás területén négy hónapos szolgálat teljesítendő, heti ötnapos, napi nyolcórás munkarendben.

A kiképzés – akár katonai, akár polgári – hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig, élsportolók számára világ- és Európa-bajnokságon való részvétel idejére egy évig halasztható el.

A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket. A két hónapos kiképzés beleszámít a szolgálati időbe, és előnyt jelent az állami vagy más közszolgálati állásokra való pályázáskor. A polgári szolgálat díjazása kisebb lesz a katonainál, pontos összegéről kormányrendelet rendelkezik majd.

Felmentést kaphatnak a szolgálat alól azok, 

  • akiket alkalmatlannak minősítenek, 
  • akik legalább két évig a védelmi minisztériummal kötött szerződés alapján kadétnak tanultak, 
  • a kettős állampolgárok, 
  • akik külföldön már teljesítették a katonai szolgálatot, 
  • továbbá a rendészeti akadémia hallgatói, 
  • a büntetés-végrehajtási szolgálat tagjai, 
  • illetve felszentelt papok vagy szerzetesek.

A behívó figyelmen kívül hagyása esetén rendőri előállítás is elrendelhető, emellett 250 és 1320 euró közötti pénzbírság szabható ki azokra, akik nem jelennek meg a kiképzésen vagy a polgári szolgálaton, illetve azt igazolatlanul megszakítják.

A parlamenti vitában a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és koalíciós partnere, a Haza Mozgalom (DP) képviselői szükségesnek nevezték a sorkatonai kiképzés visszaállítását és a tartalékos állomány feltöltését. Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) arra figyelmeztetett, hogy a törvény különbséget tesz a polgári szolgálatot választók és a katonai szolgálatot teljesítők között.

A parlament a fegyveres erőknél való szolgálatról szóló törvényt is módosította

Ezentúl lakhatási támogatást ír elő azon hivatásos katonák számára, akik szolgálati helyükön nem rendelkeznek lakhatással és 45 év alattiak. Emellett elfogadták a HDZ képviselőcsoportjának azon módosító indítványát is, amely lehetővé teszi, hogy alapfokú végzettséggel is felvegyenek valakit katonai vagy tengerész szolgálatra azzal a feltétellel, hogy az illető az első határozott idejű szerződése lejártáig – a védelmi minisztérium támogatásával – befejezi középfokú tanulmányait.

Háborúpárti retorika Európában – jöhet a kötelező sorkatonaság

Fegyverkezik Európa, hatalmas összegeket öntenek Ukrajnába és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat a háborús pszichózis hatására. A Bundestag már megkezdte a vitát a kérdésről, ám a fiatalok egyértelműen elutasítják a kezdeményezést: nem akarnak bevonulni és más háborújában meghalni. A politikusok az ő véleményükkel azonban nem törődnek. A német kancellár mellett egyre több európai politikus is nyíltan háborús retorikát folytat. Korábban lapunknak nyilatkozva Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte a helyzetet.

Borítókép: A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot (Fotó: AFP)

