Ezért fontos aláírni a sorkatonaság ellen indított petíciót + videó

Néhány hete árulta el a Tisza Párt legújabb háborús törekvéseit Ruszin-Szendi Romulusz, aki egy lakossági fórumon kezdett elmélkedni a sorkatonaság visszaállításáról. A bukott vezérkari főnök azóta tagadja az ott elhangzottakat és azt állítja, nem tett a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatos kijelentéseket. A Fidelitas azonban petíciót indított, hogy megállítsák Magyar Péterék Brüsszelben megálmodott tervét.

Munkatársunktól
2025. 10. 20. 19:21
– Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Több mint aggasztó ez a kijelentés, hiszen tudjuk, hogy a Tisza Párt egy Brüsszelből pénzelt, háborút támogató párt. Brüsszelben elkészült egy háborús terv, aminek a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen – mondta Mohácsy István, a Fidelitas elnöke nemrég, miután a Tisza Párt háborús törekvései nyilvánosságra kerültek. 

Petíció: az orosz–ukrán frontra vinné a Tisza Párt meghalni a magyar fiatalokat

– Ha a Tisza kormányra kerülne, magyar fiatalokat is az ukrán frontra küldenék. Így a választás tétje nem más nekünk, magyar fiataloknak, mint az, hogy meg akarunk-e halni Zelenszkij Ukrajnájáért? – tette fel a kérdést a politikus, aki egyben felidézte, a magyarság történelmében rengeteg olyan példa fellelhető, ami a fiataloknak elrettentésként szolgál. 

– Magyarországnak van egy profi hadserege, amit évek óta fejleszt a patrióta kormányzat, az országunk védelme érdekében. A sorkatonaság visszaállítása nem jelent megoldást az országunk védelmére, senkit nem szabad akarata ellenére arra kényszeríteni – tette hozzá Mohácsy István, aki szerint éppen ezért Nem a sorkatonaságra! címmel petíciót indít a Fidelitas a kötelező sorkatonaság ellen. 

Arra buzdítunk mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, mert ez egy olyan ügy, amiben hallatnunk kell a hangunkat és nem hagyhatjuk, hogy jöttment tiszás politikusok döntsenek a mi sorsunkról!

– mutatott rá a politikus. 

Miután Ruszin-Szendi Romulusz kikotyogta a Tisza Párt háborús terveit, lelkes magyarázkodásba kezdett és azt állította, ő bizony nem is mondott ilyet. A közösségi oldalán azt írta: „A propagandisták eközben kiragadnak részmondatokat beszédekből, csak hogy félelmet keltsenek, hogy féljetek, hogy szándékosan megvezessék a lakosságot! Ez szándékos hazugság és félrevezetés, mert csak így tudják a hatalmat megtartani.”

A bukott vezérkari főnök figyelmét bizonyára elkerülte a korábban tett nyilvános kijelentése, amikor egy zalaegerszegi tiszás fórumon arról beszélt, hogy Magyarországnak be kellene fektetnie Ukrajnába, ha van kockázati tőke: hogy több legyen a nemzeti büdzsé.

A volt vezérkari főnök azt is kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”. 

 

