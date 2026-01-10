Szalah a csapattársával kapott össze, most ő állhat az álmai elérésének útjába

Közös liverpooli időszakukban, 2017 és 2022 között Sadio Mané és Mohamed Szalah – Roberto Firminóval kiegészülve – Európa talán legveszélyesebb támadótrióját alkották. A brazil készítette nekik elő a terepet, ő szerényen, de hatékonyan látta el ezt a szerepet, Mané és Szalah pedig ontották a gólokat, a Vörösök szárnyaltak, és az évek során minden elérhető trófeát begyűjtöttek Jürgen Klopp irányítása alatt.
Mané és Szalah nem jöttek ki jól egymással Liverpoolban
Mané és Szalah viszont közben bizony gyakran egymás riválisai is voltak, mert mindketten a saját statisztikáikat akarták javítani. A Premier League 2018/2019-es kiírásában Pierre-Emerick Aubameyanggal karöltve lettek mindketten aranycipősök (Szalahnak ez további két alkalommal is sikerült). Nem egyszer látszódott, hogy feszült a helyzet, 2019-ben, a Burnley elleni bajnokin például Mané pörölve vonult le, amikor lecserélték, de a dühe nem Kloppnak szólt, hanem Szalahnak, aki ígéretes helyzetben passz helyett kapura lőtt.
