Szalah a csapattársával kapott össze, most ő állhat az álmai elérésének útjába

Közös liverpooli időszakukban, 2017 és 2022 között Sadio Mané és Mohamed Szalah – Roberto Firminóval kiegészülve – Európa talán legveszélyesebb támadótrióját alkották. A brazil készítette nekik elő a terepet, ő szerényen, de hatékonyan látta el ezt a szerepet, Mané és Szalah pedig ontották a gólokat, a Vörösök szárnyaltak, és az évek során minden elérhető trófeát begyűjtöttek Jürgen Klopp irányítása alatt.

Szalah és Mané félelmetes támadótrió részesei voltak, de nem álltak közel egymáshoz Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mané és Szalah nem jöttek ki jól egymással Liverpoolban

Mané és Szalah viszont közben bizony gyakran egymás riválisai is voltak, mert mindketten a saját statisztikáikat akarták javítani. A Premier League 2018/2019-es kiírásában Pierre-Emerick Aubameyanggal karöltve lettek mindketten aranycipősök (Szalahnak ez további két alkalommal is sikerült). Nem egyszer látszódott, hogy feszült a helyzet, 2019-ben, a Burnley elleni bajnokin például Mané pörölve vonult le, amikor lecserélték, de a dühe nem Kloppnak szólt, hanem Szalahnak, aki ígéretes helyzetben passz helyett kapura lőtt.