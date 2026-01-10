Mohamed SzalahLiverpoolAfrikai Nemzetek KupájaszenegálSadio ManéEgyiptom

Szalah a csapattársával kapott össze, most ő állhat az álmai elérésének útjába

Szenegál jutott elsőként az Afrikai Nemzetek Kupája elődöntőjébe, miután tegnap 1-0-ra legyőzte Mali válogatottját. Sadio Mané és társai most ellenfélre várnak, amely akár a rekordbajnok Egyiptom is lehet. És benne Mohamed Szalah, Mané egykori liverpooli csapattársa.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 6:33
Sadio Mané Szenegállal, Mohamed Szalah Egyiptommal törne az élre Fotó: ADAM HANEEN Forrás: ANADOLU AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közös liverpooli időszakukban, 2017 és 2022 között Sadio Mané és Mohamed Szalah – Roberto Firminóval kiegészülve – Európa talán legveszélyesebb támadótrióját alkották. A brazil készítette nekik elő a terepet, ő szerényen, de hatékonyan látta el ezt a szerepet, Mané és Szalah pedig ontották a gólokat, a Vörösök szárnyaltak, és az évek során minden elérhető trófeát begyűjtöttek Jürgen Klopp irányítása alatt.

Szalah és Mané félelmetes támadótrió részesei voltak, de nem álltak közel egymáshoz
Szalah és Mané félelmetes támadótrió részesei voltak, de nem álltak közel egymáshoz Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mané és Szalah nem jöttek ki jól egymással Liverpoolban

Mané és Szalah viszont közben bizony gyakran egymás riválisai is voltak, mert mindketten a saját statisztikáikat akarták javítani. A Premier League 2018/2019-es kiírásában Pierre-Emerick Aubameyanggal karöltve lettek mindketten aranycipősök (Szalahnak ez további két alkalommal is sikerült). Nem egyszer látszódott, hogy feszült a helyzet, 2019-ben, a Burnley elleni bajnokin például Mané pörölve vonult le, amikor lecserélték, de a dühe nem Kloppnak szólt, hanem Szalahnak, aki ígéretes helyzetben passz helyett kapura lőtt.

 

A szenegáli szélső aztán 2022-ben otthagyta Liverpoolt a Bayern Münchenért (azóta már az al-Nasszrt erősíti), és egyre több információ látott napvilágot arról, hogy Szalahhal nem volt felhőtlen a viszonya. Maga az egyiptomi a francia L’Équipe-nek így nyilatkozott a kapcsolatukról:

Én sok gólt lőttem (44-et az első idényében – a szerk.), és Sadio akkor azt mondta magának, hogy most már neki is többet kell szereznie. Úgyhogy igen, volt köztünk feszültség Sadióval. Ennek ellenére a végig profikhoz méltón viselkedtünk, és nem gondolom, hogy ez hatással lett volna a csapatra. Az emberi természet része, hogy többre vágyunk, ezt megértem, ő egy versengő típus. A pályán kívül nem álltunk túl közel egymáshoz, de mindig tiszteltük egymást 

fogalmazott Szalah, akit nem érdekelt, hogy a külső szemlélőkben ez hogy csapódott le: – Az emberek azt gondolnak, amit akarnak, joguk van erre. De szeretném, ha mindenki észrevenné, hogy én vagyok az a játékos, aki a legtöbb gólpasszt adta Manénak. Nézhetjük a tényeket, de persze könnyebb nagyokat szólni, ebből lesznek a címlapok – tudom, hogyan működik ez. Amíg mindez a tisztelet határain belül marad, nálam rendben van. De ez még nem jelenti azt, hogy ezek a vélemények igazak is. Én tudom, mit tettem, és tiszta a lelkiismeretem.

Mané így emlékezett vissza a 2019-es esetre: – Kibékültünk, és ugyanolyan jó barátok lettünk, mint azelőtt voltunk. Ő megkérdezte a meccs után, hogy miért vagyok mérges. Azt feleltem neki, hogy passzolnia kellett volna. Erre azt mondta, hogy nem látott, és hogy tudom, hogy semmi baja velem.

 

A támadótrió harmadik tagja, Firmino az Angliában 2023-ban megjelent Si Senor című könyvében úgy fogalmazott, ő gyakran békebíróként szolgált két társa mellett.

„Soha nem voltak legjobb barátok, mindketten inkább maguknak valók voltak. Ritkán lehetett látni őket beszélgetni, és nem tudom, ennek köze volt-e az egyiptomi–szenegáli rivalizáláshoz az аfrikai versenyeken. Őszintén szólva nem tudom. De soha nem volt olyan, hogy nem álltak volna szóba egymással, soha nem szakították meg a kapcsolatot.”

Egyiptom Szenegál ellen az Afrikai Nemzetek Kupáján?

És hogy miért foglalkozunk most ezzel? Az ok az afrikai rivalizálás, amelyet a könyvében Firmino is említett. Szenegál ugyanis pénteken 1-0-ra legyőzte Malit a nyolc között az Afrikai Nemzetek Kupáján, így most ellenfélre vár a szerdai elődöntőre, és ez éppen – hogy, hogy nem – Egyiptom lehet. Ehhez persze a fáraóknak túl kellene ma este jutniuk a címvédő Elefántcsontparton, és aztán Szalah ismét szembenézhetne a pályán Manéval. 

Nem állítjuk, hogy utóbbi kevésbé akarná a sikert, ő viszont már legalább egy ANK-győzelemmel büszkélkedhet, 2022-ben Szenegál nyerte a kontinenstornát. Az aranylábú Szalahnak azonban az egyiptomi válogatottal való diadal még nagyon hiányzik az eredménylistájáról: eddig két elbukott Afrikai Nemzetek Kupája-döntőt tud felmutatni. Ezen most nagyon szeretne változtatni, de lehet, hogy éppen Mané áll az álmai megvalósításának útjába.

 

Afrikai Nemzetek kupája, negyeddöntők

péntek:

  • Szenegál–Mali 1-0 (1-0)
  • Kamerun–Marokkó 0-2 (0-1)

szombat:

  • Algéria–Nigéria, Marrákes 17.00
  • Egyiptom–Elefántcsontpart, Agadir 20.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekmagyar péter

A Tisza-csomag és akiknek nem kell

Bánó Attila avatarja

Ma egykori SZDSZ-es, MSZP-s és egyéb balliberális „szakemberek”, levitézlett politikusok sorakoznak Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu