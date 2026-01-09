A Liverpool elleni csalódás után is ünnepelhetnek az Arsenal szurkolói

Mikel Arteta negyedik alkalommal sem járt sikerrel Arne Slot ellen, két döntetlen és egy vereség után ismét pontosztozkodással, 0-0-val ért véget az Arsenal és a Liverpool rangadója . A Premier League 21. fordulójának csütörtöki slágermeccsén nyoma sem volt annak, hogy az Ágyúsok tizennégy ponttal a Vörösök előtt járnak, sőt, a második félidő láttán inkább a Liverpool emelkedett a bajnokesélyes fölé. Kerkez Milos nagyszerűen teljesített, a londoniak fürge szélsőjét, Bukayo Sakát leradírozta a pályáról.

Kerkez Sakát, a Liverpool pedig az Arsenalt állította meg Fotó: BEN STANSALL / AFP

Saka általában kiemelkedik az Arsenalból

Bár a drukkerek fényes győzelemről is álmodozhattak a címvédő ellen, most nem ez jutott nekik. Persze a döntetlennel semmi sem veszett el, a 21. fordulóban az Arsenal fő üldözői, a Manchester City és az Aston Villa is botlottak, így megmaradt a hatpontos különbség. És ünnepelni is van miért, mert a BBC és a Sky Sports is lehozta, az Arsenal megegyezett a Kerkez ellen éppen szenvedő Sakával a szerződése meghosszabbításáról. Az Arsenal akadémiájáról érkezett játékos már 2019-től a felnőttcsapat oszlopos tagja, 290 fellépése alkalmával 77 gólig és ugyanennyi gólpasszig jutott. Az ősszel sem teljesített rosszul, 27 mérkőzésen hétszer volt eredményes, és hatszor köszönhettek meg neki a társak egy-egy remek asszisztot.

A statisztikák jól mutatják, a 24 éves Saka valóban kulcsembere az Arsenalnak. 2019 karácsonya óta a Premier League-ben a londoniak színeiben:

ő játszotta a legtöbb mérkőzést: 204

ő lőtte a legtöbb gólt: 57

ő osztotta ki a legtöbb gólpasszt: 47

ő alakította ki a legtöbb helyzetet: 382

ő próbálkozott a legtöbb lövéssel: 477.

Eddig 2027 nyaráig szólt a kontraktusa, de a hosszabbítással 2031-ig legalább az Arsenalnál folytatja. Ez pedig nagy megnyugvás lehet a szurkolóknak, hiszen Saka hiánya meglátszik az Ágyúsok játékán, tavaly is az ő sérülése után esett vissza az Arteta-csapat.

Most mindenki örülhet, hiszen Saka a klub egyik legjobban fizetett játékosa lesz, és a tavaly nyáron hosszabbító William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri és Myles Lewis-Skelly újabb futballista kötelezte el magát hosszú időre a Premier League jelenlegi éllovasához.