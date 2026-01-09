Premier LeagueLiverpoolKerkez MilosArsenal

Kiszívta Saka vérét: a szurkolók Kerkezt éltetik, akit az angol lapok is dicsérnek

A Liverpool megszakította az Arsenal öt bajnoki óta tartó győzelmi sorozatát, Arne Slot együttese gól nélküli döntetlenre végzett a Premier League éllovasának otthonában. A lefújás után a Vörösök drukkerei Kerkez Milost választották meg a mérkőzés emberének, a magyar válogatott balhátvéd teljesítményét az angol médiában is kiemelték.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 6:56
A magyar balhátvéd nagyszerűen féken tartotta Bukayo Sakát Fotó: Ben Stansall Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban szerzett értékes pontot az Emirates Stadionban: bár a kapuk alig forogtak veszélyben a csütörtöki rangadón, a védelmeknek bőven akadt feladata, amelynek elvégzésből mindkét magyar futballista alaposan kivette a részét.

Kerkez Milos teljesítményével Arne Slot is elégedett lehetett
Kerkez Milos teljesítményével Arne Slot is elégedett lehetett. Fotó: AFP/Ben Stansall

A hivatalos meccs embere díjat Szoboszlai kapta a lefújás után, a Liverpoolnál viszont Kerkez Milost látták a legjobbnak a szurkolók – első alkalommal, mióta tavaly nyáron a címvédőhöz igazolt. A 22 esztendős magyar balhátvédnek az első fél órában meggyűlt a baja Bukayo Sakával, utána viszont remek közbeavatkozásokkal és szerelésekkel tartotta féken az Arsenal egyik legjobbját.

Az észak-londoniak az egész idényben csupán két mérkőzésen maradtak eddig gól nélkül: mindkétszer a Liverpool ellen, s ebben Kerkeznek is fontos szerepe volt, aki a hazai 1-0-s siker során Noni Maduekével szemben is helytállt.

 

Kerkez Milost mindenhol kiemelték

Az angol lapok és a Liverpoolhoz közel álló források gyakorlatilag mindegyike hetes érdemjeggyel jutalmazta Kerkez teljesítményét: a Liverpoolworld.uk kiemelte, hogy bár eleinte nem tudta tartani Sakát, fontos blokkot mutatott be az angol szélső helyzeténél még az első félidőben, a szünetet követően pedig zsebre tette az ellenfelét. A Thisisanfield.com szerint úgy tapadt Sakára, mint a ragasztó, megfelelően időzített szerelései, párharcai és kevés elkövetett szabálytalansága után talán az eddigi legkomplexebb teljesítményéről beszélhetünk a Liverpool mezében. A Liverpool.com emlékeztetett, hogy Saka az előző három hazai bajnokiján egyaránt bevette a Vörösök kapuját, és így bízták meg Kerkezt az őrzésével, amit meg is oldott a magyar futballista.

Ami a statisztikát illeti:

  • Kerkez harminc passzkísérletéből 26 sikeres volt (87 százalékos pontosság).
  • 49-szer ért labdához.
  • Az egy cselkísérlete sikeres volt.
  • A támadóharmadban egy passza volt.
  • Három hosszú labdájából kettő célt ért.
  • Négyszer szerelt, egyszer blokkolt és egyszer tisztázott.
  • Kilenc földi párharcából hatot megnyert (67 százalék).

A Liverpool legközelebb hétfőn, a Barnsley elleni hazai FA-kupa-mérkőzésen lép pályára – nem lenne meglepő, ha Szoboszlai és Kerkez is pihenőt kapna Slottól.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu