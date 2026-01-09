Kiszívta Saka vérét: a szurkolók Kerkezt éltetik, akit az angol lapok is dicsérnek

A Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban szerzett értékes pontot az Emirates Stadionban: bár a kapuk alig forogtak veszélyben a csütörtöki rangadón, a védelmeknek bőven akadt feladata, amelynek elvégzésből mindkét magyar futballista alaposan kivette a részét.

Kerkez Milos teljesítményével Arne Slot is elégedett lehetett. Fotó: AFP/Ben Stansall

A hivatalos meccs embere díjat Szoboszlai kapta a lefújás után, a Liverpoolnál viszont Kerkez Milost látták a legjobbnak a szurkolók – első alkalommal, mióta tavaly nyáron a címvédőhöz igazolt. A 22 esztendős magyar balhátvédnek az első fél órában meggyűlt a baja Bukayo Sakával, utána viszont remek közbeavatkozásokkal és szerelésekkel tartotta féken az Arsenal egyik legjobbját.

Az észak-londoniak az egész idényben csupán két mérkőzésen maradtak eddig gól nélkül: mindkétszer a Liverpool ellen, s ebben Kerkeznek is fontos szerepe volt, aki a hazai 1-0-s siker során Noni Maduekével szemben is helytállt.