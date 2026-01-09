Szoboszlait éltetik Angliában, aki alaposan kiosztotta az Arsenal játékosát

A Liverpool az Arsenal otthonában 0-0-s döntetlen játszott a Premier League 21. fordulójának rangadóján. A mérkőzés színvonala és izgalma hagyott maga után kivánnivalót, ugyanakkor mindkét csapat kapaszkodhatott valamibe. A listavezető Ágyúsok előnye továbbra is hat pont a Manchester Cityvel szemben, míg a Liverpool már tíz meccse veretlen, s továbbra is a negyedik. A rangadón a legtöbb lövés Szoboszlai Dominik nevéhez fűződik (5), kétszer is szabadrúgásból veszélyeztetett a magyar középpályás, de nem sikerült megismételni az augusztusi csodagólt az Arsenal ellen. A lefújás után Szoboszlai értékelt a Spíler TV helyszíni tudósítójának.

Szoboszlai Dominik volt a legveszélyesebb az Arsenal elleni Premier League-rangadón Fotó: Neil Hall / MTI/EPA

Arsenal–Liverpool: Szobszlai Dominik és Arne Slot titkos beszélgetése

– Kevés az egy pont, a háromért jöttünk. Nemcsak ezt a döntetlent, hanem a mutatott játékot is magunkkal visszük. Szerintem jól játszottunk, egy küzdős meccsen domináltunk egy olyan Arsenal ellen, amely vezeti a bajnokságot. Ebből erőt kell merítenünk, és ugyanígy kell jövő héten folytatni – kezdte Szoboszlai Dominik nem sokkal a lefújás után, majd újságírói kérdésre elmondta, hogy mi hangzott el az első félidő után az öltözőben.

Őszintén, semmi újat nem mondott nekünk az edző. A terv ugyanaz volt, mint az első félidőben, csak jobban ki tudtuk őket zárni, jobbak voltak a letámadásaink. Labdákat szereztünk, hol kontráztunk, hol megtartottuk. Ilyen szinten egyik csapat sem szeret a labda ellen futni

– tette hozzá a 25 éves középpályás. A második félidőben a Liverpool volt már valamivel veszélyesebb, többet volt náluk a labda – a kaput így sem találta el Arne Slot együttese 90 perc alatt. „A 72. percben a listavezető nulla lövéssel és mindössze 24 százalékos labdabirtoklással büszkélkedhetett a szünetet követően”, ahogy írtuk a meccsről szóló tudósításban a visszahúzódó Arsenalról. A hazaiak kontrákra álltak be, ezeket viszont a Vörösök nagyon jól védekezték le. Szoboszlai zárásnak pedig beszélt arról is, hogy lefújás után Slottal tartott kupaktanácsot a pályán. Itt arról volt szó, hogy a mélyen védekező csapatok ellen továbbra is küszködnek, így a jövőben ezen kell dolgozniuk.