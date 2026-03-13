A Ferencváros távollétében kevesebb meccs és több rangadó lesz az NB I-ben, Dzsudzsák is megszólalt

A szomszédvári rangadók fordulója lesz a mostani, amely péntek-szombaton le is zajlik, miután a nemzeti ünnep alkalmából március 15-én, vasárnap nem rendeznek mérkőzést. Szabolcsban és Borsodban is összecsapnak a helyi riválisok, remélhetőleg csak a pályán. A diósgyőri és a debreceni mérkőzés is komoly téttel bír, miközben Győrben az ETO egy győzelemmel a tabella élére állhat, ez esetben az MTK kieső helyre is zuhanhat.

Nem szeretne újabb pofont a szomszédvári rangadón Sergio Navarro Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Szomszédvári rangadók hétvégéje

A Nyíregyháza Spartacus története során először nyert Debrecenben a labdarúgó NB I-ben. Az augusztusi kánikulában igazi hidegzuhanyként hatott, hogy a vendégek 2-1-re győztek a Nagyerdei Stadionban. Akkor még Szabó István irányította a piros-kékeket, akik immár Bódog Tamás szakmai felügyelete mellett remek formába lendültek, de még mindig a kiesés elkerülésért küzdenek. A DVSC kiegyensúlyozottan teljesítve „kibérelte” a harmadik pozíciót, s novemberben 3-0-lal vágott vissza a mindössze 50 kilométerre székelő szomszédjának idegenben. A várakozások alapján akár tízezer néző is kilátogathat a Nagyerdei Stadionba.

Ugyanúgy készülünk, ahogy szoktunk, de a találkozó előtt, amikor kilépünk a remélhetőleg sok ezer debreceni szurkoló elé, nyilván mindenkiben tudatosulni fog, miről is szól ez a mérkőzés. Ahogy sétáltunk a városban, nagyon sok emberrel találkoztunk, s mindenki biztosított arról minket, ott lesz a rangadón és támogatja a csapatot. Remélem, az őszi, nyíregyházi összecsapáshoz hasonló, magabiztos játékkal rukkolunk elő szombat este, és akkor a végeredmény is hasonló lehet

– reménykedett a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs, klubjának adott teljes nyilatkozatát itt olvashatják.

Dzsudzsák Balázs (középen) újra ünnepelne a szomszédvári rangadó után Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

DVTK vagy MTK?

A debreceni és a nyíregyházi szurkolók közötti üzengetés, szópárbaj már megkezdődött. Kevésbé lesz hangulatos a Borsod vármegyei rangadó, miután egyrészt a Kazincbarcika nem ősi ellenfele a Diósgyőrnek, másrészt a DVTK ultrái bojkottálják csapatuk mérkőzéseit. Pedig Vladimir Radenkovics távozott, s az őt váltó vezetőedző, Nebojsa Vignjevics külön kérte a drukkerek támogatását. A tabella utolsó két, kieső helyén álló csapatok közül az abszolút újonc helyzete kilátástalannak tűnik, a diósgyőriek viszont a kötelező hazai sikerükkel akár ki is dughatnák a fejüket a víz alól, el is mozdulhatnának a 11. pozícióból. Más kérdés, hogy eddig kétszeri nekifutásra sem bírtak Kuttor Attila gárdájával (2-2, 1-1). A DVTK az NB I döntetlenkirálya kereken 10 remivel, ami a hárompontos rendszerben nem túl gyümölcsöző.