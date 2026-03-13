Labdarúgó NB IrangadóDebrecenETO FC

A Ferencváros távollétében kevesebb meccs és több rangadó lesz az NB I-ben, Dzsudzsák is megszólalt

Csonka fordulóval folytatódik a labdarúgó NB I küzdelemsorozata. A 26. körben nem lép pályára az Európa-ligában szereplő Ferencváros, amely elhalaszttatta a Puskás Akadémia elleni fellépését. A címvédő listavezetőt visszaelőzheti a tabellán az ETO FC, a győri csapat a kiesés elől menekülő MTK-t fogadja. Keleten szomszédvári rangadót vív a Debrecen és a Nyíregyháza, a várakozások alapján akár tízezer néző is kilátogathat a Nagyerdei Stadionba. Diósgyőrben az utolsó két, kieső helyen álló DVTK és a Kazincbarcika játszik vármegyei presztízsmeccset.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 13. 5:17
szomszédvári rangadó Debrecen, 2025. augusztus 17. Kocsis Dominik, a DVSC (b) és Nemanja Antonov, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 20
Nemanja Antonov (jobbra) és a Nyíregyháza nem feltartott kezekkel utazik a szomszédvári rangadóra Debrecenbe Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A szomszédvári rangadók fordulója lesz a mostani, amely péntek-szombaton le is zajlik, miután a nemzeti ünnep alkalmából március 15-én, vasárnap nem rendeznek mérkőzést. Szabolcsban és Borsodban is összecsapnak a helyi riválisok, remélhetőleg csak a pályán. A diósgyőri és a debreceni mérkőzés is komoly téttel bír, miközben Győrben az ETO egy győzelemmel a tabella élére állhat, ez esetben az MTK kieső helyre is zuhanhat.

szomszédvári rangadó
Nem szeretne újabb pofont a szomszédvári rangadón Sergio Navarro Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Szomszédvári rangadók hétvégéje

A Nyíregyháza Spartacus története során először nyert Debrecenben a labdarúgó NB I-ben. Az augusztusi kánikulában igazi hidegzuhanyként hatott, hogy a vendégek 2-1-re győztek a Nagyerdei Stadionban. Akkor még Szabó István irányította a piros-kékeket, akik immár Bódog Tamás szakmai felügyelete mellett remek formába lendültek, de még mindig a kiesés elkerülésért küzdenek. A DVSC kiegyensúlyozottan teljesítve „kibérelte” a harmadik pozíciót, s novemberben 3-0-lal vágott vissza a mindössze 50 kilométerre székelő szomszédjának idegenben. A várakozások alapján akár tízezer néző is kilátogathat a Nagyerdei Stadionba.

 Ugyanúgy készülünk, ahogy szoktunk, de a találkozó előtt, amikor kilépünk a remélhetőleg sok ezer debreceni szurkoló elé, nyilván mindenkiben tudatosulni fog, miről is szól ez a mérkőzés. Ahogy sétáltunk a városban, nagyon sok emberrel találkoztunk, s mindenki biztosított arról minket, ott lesz a rangadón és támogatja a csapatot. Remélem, az őszi, nyíregyházi összecsapáshoz hasonló, magabiztos játékkal rukkolunk elő szombat este, és akkor a végeredmény is hasonló lehet

 – reménykedett a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs, klubjának adott teljes nyilatkozatát itt olvashatják.

szomszédvári rangadó
Dzsudzsák Balázs (középen) újra ünnepelne a szomszédvári rangadó után Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

DVTK vagy MTK?

A debreceni és a nyíregyházi szurkolók közötti üzengetés, szópárbaj már megkezdődött. Kevésbé lesz hangulatos a Borsod vármegyei rangadó, miután egyrészt a Kazincbarcika nem ősi ellenfele a Diósgyőrnek, másrészt a DVTK ultrái bojkottálják csapatuk mérkőzéseit. Pedig Vladimir Radenkovics távozott, s az őt váltó vezetőedző, Nebojsa Vignjevics külön kérte a drukkerek támogatását. A tabella utolsó két, kieső helyén álló csapatok közül az abszolút újonc helyzete kilátástalannak tűnik, a diósgyőriek viszont a kötelező hazai sikerükkel akár ki is dughatnák a fejüket a víz alól, el is mozdulhatnának a 11. pozícióból. Más kérdés, hogy eddig kétszeri nekifutásra sem bírtak Kuttor Attila gárdájával (2-2, 1-1). A DVTK az NB I döntetlenkirálya kereken 10 remivel, ami a hárompontos rendszerben nem túl gyümölcsöző.

Előzhet az ETO

Ahhoz, hogy a Diósgyőr a vonal fölé kerüljön, szüksége lenne az MTK Budapest vereségére is. Amire valljuk be, van esély, tekintve, hogy a 6 forduló óta nyeretlen kék-fehérek a bajnoki címért versenyben lévő győriekhez látogatnak. Az ETO FC zalaegerszegi veresége után elvesztette a listavezető pozícióját, ám így is azonos pontszámmal áll, mint a – Puskás Akadémia elleni bajnokiját az Európa-liga szereplése miatt elhalasztó – Ferencváros. 

Borbély Balázs csapata novemberben az ETO Parkban 3-0-ra, augusztusban idegenben 7-2-re verte a fővárosiakat. Kellő motiváció a Rába-partiaknak, hogy élre álljanak és nyomást gyakoroljanak a Fradira.

A veszélyes zónához közel álló Újpest nem nézheti karba tett kézzel, mit játszanak a riválisok. A Paks elleni hazai 0-0 után ismét a Szusza Ferenc Stadionban lépnek pályára a lila-fehérek, akikhez a masszív, negyedik helyen álló Kisvárda érkezik. A rétköziek jó formába kerültek, a legutóbbi két mérkőzésüket megnyerték. Augusztusban elvitték mindhárom pontot Újpestről (0-1). Ha ez ismét megtörténik, elkezdhetnek komolyan számolgatni és izgulni a negyedik kerületiek.

A Paks és a Zalaegerszeg találkozóján a hatodik fogadja az ötödiket, ám nem ez és az egy pont eltérés jelenti a különbséget. A tolnaiak gödörbe kerültek, míg a ZTE szárnyal, s extrém esetben még a dobogóra is odaérhet a szezon végére...

NB I, a 26. forduló programja:
Péntek:

  • Diósgyőri VTK–Kazincbarcika SC 17.45
  • ETO FC–MTK Budapest 20.00

Szombat: 

  • Újpest FC–Kisvárda FC 14.30
  • Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 17.00
  • Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

 

A Puskás Akadémia–Ferencváros mérkőzést későbbre halasztották. A tabella állása itt tekinthető meg.

 

