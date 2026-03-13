Robbie Keane figyelmeztette játékosait, a Fradi megosztotta az öltözői beszédét

Nagyszerűen alakult az FTC El-nyolcaddöntőjének első meccse. A magyar csapat Kanikovszki és Joseph góljával 2-0-ra nyert hazai pályán a portugál Braga ellen. Robbie Keane a sajtótájékoztatón kiemelte: szó sincs arról, hogy eldőlt volna a továbbjutás. Keane hasonló gondolatokat mondott el öltözői beszédében is, a FradiMédia kamerája előtt hangsúlyozta: ne ünnepeljenek túlságosan a játékosok a jövő szerdai visszavágó előtt.

Robbie Keane sikerét ünnepli az UEFA, az FTC ír edzője viszont a dicséret mellett öltözői beszédében is óva intett attól, hogy bárki már az El-negyeddöntőben érezze magát. Fotó: Polyák Attila

Pedig az összképet nézve a Fradi került a legjobb helyzetbe az Európa-liga összes csapata közül: egyedül a Ferencváros tudott kétgólos előnyt szerezni a visszavágóra, a többi párharcban legfeljebb egy gól volt a különbség a csütörtöki első meccsen.

Robbie Keane öltözői beszéde az FTC sikere után

Keane a meccs után az öltözőben hangsúlyozta: korai a túlzott ünneplés, bár tudja, hogy a játékosai amúgy sem tennék ezt. Természetesen az ír szakember dicsérni sem mulasztott el, az FTC játékosainak taktikai fegyelmét, koncentrációját és befektetett energiáját is dicsérte.

A visszavágó szokatlan időpontban, jövő szerdán 16.30-kor rendezik Bragában, addig egyik csapat sem játszik mérkőzést: mind a Fradi, mind portugál riválisa köztes bajnokiját elhalasztották.

Az UEFA Robbie Keane-t figyeli

Az Európa-liga hivatalos X-oldala sem mulasztott el megemlékezni a Fradi sikeréről, s Robbie Keane nevét emelte ki a posztjában.

Stábunknak a győzelem után Gróf Dávid nyilatkozott: