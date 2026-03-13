Nagy a baj: európai katona halt meg a háborúban

Lezuhant egy amerikai katonai utántöltő repülőgép Nyugat-Irakban – jelentette be Washingtonban a közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság. Röviddel később az Irán által támogatott Iraki Iszlám Ellenállás nevű mozgalom közölte, hogy ők lőtték le a KC–135-ös repülőgépet. Egyelőre nincs információ a repülőgépen tartózkodók sorsáról.

Csütörtökön egy olasz támaszpontot is dróntámadás ért Erbílben, de onnan nem jelentettek sérülteket.

Borítókép: Légicsapások Irakban (Fotó: AFP)