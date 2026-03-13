Nagy a baj: európai katona halt meg a háborúban

Rendkívüli

Egy francia katona meghalt, több másik pedig megsebesült, amikor támadás ért egy észak-Iraki bázist – közölte péntek hajnalban Emmanuel Macron francia elnök.

2026. 03. 13. 7:52
Légicsapásokban legalább kilenc, Irán által támogatott harcos vesztette életét Irakban (Fotó: AFP)
„Arnaud Frion főtörzszászlós, a Varces-ben állomásozó 7. Alpesi Vadászzászlóalj katonája Franciaországért halt meg egy támadás során Irak erbíli térségében” – írta Macron az X-en. Ezzel megerősítette a Közel-Keleten zajló háború első francia halálos áldozatát, amely az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásaival kezdődött a múlt hónapban.

Egy francia katona meghalt a háborúban Észak–Irakban – illusztráció (Fotó: AFP)
Fotó: AFP

A francia elnök elfogadhatatlannak nevezte a támadást, és hozzátette, hogy a katonák Irakban az Iszlám Állam elleni folyamatban lévő műveletek részeként tartózkodtak – írja a Politico.

Iraki jelenlétük szigorúan a terrorizmus elleni küzdelem keretei között történik

 – jelezte Macron. 

Az Iránban zajló háború nem adhat indokot ilyen támadásokra.

A francia katonai parancsnokság korábban arról számolt be, hogy hat, Irakban terrorizmusellenes kiképzést végző katona megsebesült egy dróntámadásban a Kurdisztánhoz tartozó erbíli régióban, és kórházba szállították őket. A drón eredetéről nem közöltek részleteket.

Lezuhant egy amerikai katonai utántöltő repülőgép Nyugat-Irakban – jelentette be Washingtonban a közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság. Röviddel később az Irán által támogatott Iraki Iszlám Ellenállás nevű mozgalom közölte, hogy ők lőtték le a KC–135-ös repülőgépet. Egyelőre nincs információ a repülőgépen tartózkodók sorsáról.

Csütörtökön egy olasz támaszpontot is dróntámadás ért Erbílben, de onnan nem jelentettek sérülteket.

 

Borítókép: Légicsapások Irakban (Fotó: AFP)

