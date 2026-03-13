kutyaférfiDnyiprótoborzóorosz-ukrán háború

Videón a kényszersorozás Dnyipróban: betuszkoltak egy férfit a furgonba, a kutyája az utcán maradt

Egy Telegram-csatornán terjedő videó szerint több ukrán toborzó erővel tuszkolt be egy férfit egy furgonba az ukrajnai Dnyipróban, miközben a kutyáját az utcán hagyták. A felvételen az látható, hogy a férfi megpróbál ellenállni, azonban több egyenruhás végül a járműbe kényszeríti.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 9:20
TCK toborzók igazoltatás közben
TCK toborzók igazoltatás közben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy Telegram-csatornán közzétett videó szerint ismét kényszersorozás történt az ukrajnai Dnyipróban: több toborzó tuszkolt be egy férfit egy furgonba. A felvételhez ezt írták: „Dnyipróban a toborzók becsomagoltak egy fiút, miközben a kutyáját az utcán hagyták” – írja az Origo.

A TCK-sok nem válogatnak az eszközökben, Dnyipróban maszkban is támadnak
A TCK-sok nem válogatnak az eszközökben, Dnyipróban maszkban is támadnak. Fotó: NurPhoto

A videón egy furgon látható, amely mellett több katonai ruhát viselő férfi egy civilt próbál a járműbe kényszeríteni. A férfi ellenáll, igyekszik kiszabadulni, miközben a körülötte állók visszatartják – magyarázza a portál.

A jelenet közben egy fehér kisbusz is megáll a furgon mögött. A járműből kiszáll egy férfi, aki a toborzók segítségére siet. A felvételen az látható, hogy a férfi többször megpróbál ellenállni és kiszabadulni, azonban több egyenruhás körülveszi, végül pedig sikerül betuszkolniuk a furgonba. A jármű ezután elhajt a helyszínről, miközben a videó leírása szerint a férfi kutyája az utcán maradt.

A portál arról is ír, hogy nemrég előkerült egy videó, ami ismét azt bizonyítja, hogy mennyire elegük van az embereknek Zelenszkij toborzóinak zaklatásából. 

Kárpátalján az Ungvári járásban romák botokkal támadtak a TCK kirendelt toborzóira. 

Vitalij Glagola helyi újságíró számolt be az esetről, aki szerint az Ungvári járás egyik falujában egy férfi mozgósításának kísérlete során konfliktus alakult ki a romák és a TCK képviselői között. 

Dnyipróban a TCK-sok sokszor maszkban szedik össze az utcán az ukrán férfiakat.

 

Borítókép: TCK-s toborzók igazoltatás közben (Fotó: AFP)

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu