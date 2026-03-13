Videón a kényszersorozás Dnyipróban: betuszkoltak egy férfit a furgonba, a kutyája az utcán maradt

Egy Telegram-csatornán közzétett videó szerint ismét kényszersorozás történt az ukrajnai Dnyipróban: több toborzó tuszkolt be egy férfit egy furgonba. A felvételhez ezt írták: „Dnyipróban a toborzók becsomagoltak egy fiút, miközben a kutyáját az utcán hagyták” – írja az Origo.

A TCK-sok nem válogatnak az eszközökben, Dnyipróban maszkban is támadnak. Fotó: NurPhoto

A videón egy furgon látható, amely mellett több katonai ruhát viselő férfi egy civilt próbál a járműbe kényszeríteni. A férfi ellenáll, igyekszik kiszabadulni, miközben a körülötte állók visszatartják – magyarázza a portál.

A jelenet közben egy fehér kisbusz is megáll a furgon mögött. A járműből kiszáll egy férfi, aki a toborzók segítségére siet. A felvételen az látható, hogy a férfi többször megpróbál ellenállni és kiszabadulni, azonban több egyenruhás körülveszi, végül pedig sikerül betuszkolniuk a furgonba. A jármű ezután elhajt a helyszínről, miközben a videó leírása szerint a férfi kutyája az utcán maradt.