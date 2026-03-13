semmelweis helpsemmelweis egyetemallergia

Épp olyan, mint a nátha, mégsem vírus okozza

Közel hárommillióan szenvednek ezektől a tünetektől Magyarországon, a panaszok pontos felismerésében sokat segíthet a Semmelweis HELP ingyenes alkalmazása.

Munkatársunktól
2026. 03. 13. 10:16
Ugrásszerűen megnőtt az elmúlt hetekben a pollenallergiás panaszokra való keresés a Semmelweis HELP alkalmazásban, a felhasználók többsége orrfolyás, a szem-orr-torokviszketés okait keresik az ingyenesen letölthető alkalmazásban. A KSH adatai szerint Magyarországon az egyik leggyakoribb diagnosztizált krónikus állapotok közé tartoznak az allergiák, körülbelül 2,5 millió ember szenved a tünetek miatt. Az allergia a gyerekeket sem kíméli, a kicsik 5-7 százaléka küzd az allergiás megbetegedésekkel. 

allergia
A gyerekeket sem kíméli az allergia, a kicsik 5-7 százaléka szenved a krónikus kórban (Forrás: Pexels)

 

Az allergiás nátha, vagy ismertebb nevén a szénanátha lényegében bármely életkorban előfordulhat. Gyakori, az orrnyálkahártya gyulladásával járó megbetegedés, tünetei lényegében megegyeznek a náthával, de különböző allergének váltják ki, nem pedig vírusfertőzés – mondta a Semmelweis Egyetem szakembere, Torzsa Péter.

A Családorvosi Tanszék vezetője hozzáteszi: ilyenkor a vizes orrfolyás, a tüsszögés, az orrdugulás, a szájpadviszketés és az alvászavar okoz panaszokat.

A pollenallergia másik gyakori kórjelzője az allergiás kötőhártya-gyulladás, amelynek során szemhéjviszketés, szemhéjduzzanat, könnyezés keseríti meg a betegek mindennapjait. A legsúlyosabb panaszokat az allergiás asztma okozza, nehézlégzéssel, köhögéssel, sípolással vagy akár fulladással is járhat.

Három nagy pollenszezon van: az első a tavaszi (fa) pollenszezon, amely februártól májusig tart. A késő tavaszi és kora nyári időszak a leghosszabb, április környékén kezdődik és július közepén ér véget, amikor a gabona-, a fű- és a csalánfélék, útifüvek okoznak allergiás tüneteket. Végül a nyár végén indul be az úgynevezett gyomszezon, ami október végéig keseríti meg az erre érzékenyek mindennapjait. Ebben az időszakban a legtöbb panaszt a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék okozzák.

– A terápia alapja az allergén kerülése. Az allergia elleni, antihisztamin tartalmú gyógyszerek egy része vény nélkül kapható, azonban célszerűbb és biztonságosabb, ha orvos építi fel ennek a kellemetlen betegségnek a kezelését – tanácsolta Torzsa Péter, hozzátéve, hogy az antihisztamin csökkentheti a viszketést, orrfolyást, tüsszögést, az orrduguláson azonban kevésbé segít. Helyileg alkalmazott szteroidok közepesen súlyos esetekben segítenek. Tüneti kezelésként a sósvizes-orrspray, szemcsepp használata jöhet szóba, de segíthet a gyakori hajmosás is.

Allergiaszezonban igyekezzünk inkább csak hajnalban vagy késő este szellőztetni, hogy minél kevesebb pollen jusson be a lakásba. Ajánlatos a gyakori ágyneműcsere, hajmosás és legalább ilyenkor tegyük félre a cigarettát, mert a dohányzás felerősítheti az allergiás reakciókat – ajánlja a szakértő.

 

Miért érdemes letölteni a telefonunkra a Semmelweis HELP applikációt?

Az ingyenes mobilalkalmazás egyszerre tünetellenőrző és döntéstámogató eszköz, amely abban nyújt segítséget, hogy a felhasználó betegsége vagy balesete esetén ügyeletre, kórházba, szakorvoshoz kell-e indulni, vagy enyhíthetők otthon is az észlelt tünetek. A Semmelweis HELP applikációt az indulása óta mintegy 272 ezer felhasználónak segített. Fontos azonban tudni, hogy az applikáció az egyes betegségekkel való tünetegyezés mértékét mutatja meg, de nem ad diagnózist, mégis pontosabb és megbízhatóbb, mint egy random internetes keresés. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az AppStore-ból és a Play Áruházból, vagy elérhető a https://help.semmelweis.hu/ címen.

 

Borítókép: Illusztráció  (Fotó: Pexels)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

