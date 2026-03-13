Ugrásszerűen megnőtt az elmúlt hetekben a pollenallergiás panaszokra való keresés a Semmelweis HELP alkalmazásban, a felhasználók többsége orrfolyás, a szem-orr-torokviszketés okait keresik az ingyenesen letölthető alkalmazásban. A KSH adatai szerint Magyarországon az egyik leggyakoribb diagnosztizált krónikus állapotok közé tartoznak az allergiák, körülbelül 2,5 millió ember szenved a tünetek miatt. Az allergia a gyerekeket sem kíméli, a kicsik 5-7 százaléka küzd az allergiás megbetegedésekkel.

A gyerekeket sem kíméli az allergia, a kicsik 5-7 százaléka szenved a krónikus kórban (Forrás: Pexels)

Épp olyan, mint a nátha, mégsem vírus okozza

Az allergiás nátha, vagy ismertebb nevén a szénanátha lényegében bármely életkorban előfordulhat. Gyakori, az orrnyálkahártya gyulladásával járó megbetegedés, tünetei lényegében megegyeznek a náthával, de különböző allergének váltják ki, nem pedig vírusfertőzés – mondta a Semmelweis Egyetem szakembere, Torzsa Péter.

A Családorvosi Tanszék vezetője hozzáteszi: ilyenkor a vizes orrfolyás, a tüsszögés, az orrdugulás, a szájpadviszketés és az alvászavar okoz panaszokat.

A pollenallergia másik gyakori kórjelzője az allergiás kötőhártya-gyulladás, amelynek során szemhéjviszketés, szemhéjduzzanat, könnyezés keseríti meg a betegek mindennapjait. A legsúlyosabb panaszokat az allergiás asztma okozza, nehézlégzéssel, köhögéssel, sípolással vagy akár fulladással is járhat.

Három nagy pollenszezon van: az első a tavaszi (fa) pollenszezon, amely februártól májusig tart. A késő tavaszi és kora nyári időszak a leghosszabb, április környékén kezdődik és július közepén ér véget, amikor a gabona-, a fű- és a csalánfélék, útifüvek okoznak allergiás tüneteket. Végül a nyár végén indul be az úgynevezett gyomszezon, ami október végéig keseríti meg az erre érzékenyek mindennapjait. Ebben az időszakban a legtöbb panaszt a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék okozzák.

– A terápia alapja az allergén kerülése. Az allergia elleni, antihisztamin tartalmú gyógyszerek egy része vény nélkül kapható, azonban célszerűbb és biztonságosabb, ha orvos építi fel ennek a kellemetlen betegségnek a kezelését – tanácsolta Torzsa Péter, hozzátéve, hogy az antihisztamin csökkentheti a viszketést, orrfolyást, tüsszögést, az orrduguláson azonban kevésbé segít. Helyileg alkalmazott szteroidok közepesen súlyos esetekben segítenek. Tüneti kezelésként a sósvizes-orrspray, szemcsepp használata jöhet szóba, de segíthet a gyakori hajmosás is.