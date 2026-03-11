rollerrollerbalesetrollerhasználat

Itt a rollerszezon, egymás után érkeznek a sérült gyerekek a kórházba

A Bethesda Gyermekkórház a tavasz beköszöntével újra felhívja a figyelmet a rollerezés veszélyeire. Ezen a héten már három rollerbalesetes gyermeket láttak el.

2026. 03. 11. 15:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyre jobb idő arra készteti a fiatalokat, hogy mielőbb rollerre pattanjanak, arra azonban kevesen gondolnak, hogy ez a fajta közlekedés meglehetősen balesetveszélyes.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI 

„Megérkezett a tavasz. Csak hétfőn három, elektromos rolleres balesetben sérült gyermeket láttunk el a Bethesda Gyermekkórházban. Újra figyelmeztetni szeretnénk benneteket, hogy

az elektromos roller életveszélyes eszköz, amely a gyerekek és a felnőttek biztonságát is nap mint nap fenyegeti”

 – írja közösségi oldalán a Bethesda Gyermekkórház. Az egészségügyi intézmény edukációs és figyelmeztető célzattal megosztotta az egyik kisfiú történetét: Bandi rollerrel elszenvedett tanúságos, de szomorú balesetét.

„Amikor Bandi oldalra nézett, azt látta, hogy hátrafelé integet a keze. Olyan furán állt, hogy meg kellett csípnie magát, hogy ez a valóság-e. A haverok mondták is, hogy nézd már, hogy áll a kezed! Ahogy vissza tudott emlékezni, a roller első kerekét megfogta egy kátyú, és ő repült. Amíg a feje pattogott az aszfalton, eszébe jutott, hogy mindig azt hitte, csak dísznek van rajta az a röhejes sisak. Most behorpadt, de mégis megvédte a fejét. A karjába szúró fájdalomból viszont már tudta, hogy nagy baj van. Szép lassan az egész pólója csupa vér lett. A mentő a Bethesdába hozta, ahol nyílt felkartörést állapítottak meg, irány a sebészeti osztály, majd a műtő” – idézte fel az intézmény posztja. Hozzátették: Bandi 13 éves, és minden vágya egy új elektromos roller volt, amit a jó jegyekért cserébe meg is kaphatott. Egy napig használta, másnap jött a kátyú és a kartörés.

Gyermekkórházként nyomatékosan kérünk minden szülőt, hogy fogadjátok meg, és adjátok át ezeket az üzeneteket gyermekeiteknek. A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező! 

– intette a szülőket az intézmény, amely tanácsot adott a fiataloknak is:

„Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket. Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!” – tanácsolja a Bethesda Gyermekkórház.

Borítókép: Illusztráció ( Fotó: Pexels)

v

További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu