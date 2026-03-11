Itt a rollerszezon, egymás után érkeznek a sérült gyerekek a kórházba

Az egyre jobb idő arra készteti a fiatalokat, hogy mielőbb rollerre pattanjanak, arra azonban kevesen gondolnak, hogy ez a fajta közlekedés meglehetősen balesetveszélyes.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

„Megérkezett a tavasz. Csak hétfőn három, elektromos rolleres balesetben sérült gyermeket láttunk el a Bethesda Gyermekkórházban. Újra figyelmeztetni szeretnénk benneteket, hogy

az elektromos roller életveszélyes eszköz, amely a gyerekek és a felnőttek biztonságát is nap mint nap fenyegeti”

– írja közösségi oldalán a Bethesda Gyermekkórház. Az egészségügyi intézmény edukációs és figyelmeztető célzattal megosztotta az egyik kisfiú történetét: Bandi rollerrel elszenvedett tanúságos, de szomorú balesetét.

„Amikor Bandi oldalra nézett, azt látta, hogy hátrafelé integet a keze. Olyan furán állt, hogy meg kellett csípnie magát, hogy ez a valóság-e. A haverok mondták is, hogy nézd már, hogy áll a kezed! Ahogy vissza tudott emlékezni, a roller első kerekét megfogta egy kátyú, és ő repült. Amíg a feje pattogott az aszfalton, eszébe jutott, hogy mindig azt hitte, csak dísznek van rajta az a röhejes sisak. Most behorpadt, de mégis megvédte a fejét. A karjába szúró fájdalomból viszont már tudta, hogy nagy baj van. Szép lassan az egész pólója csupa vér lett. A mentő a Bethesdába hozta, ahol nyílt felkartörést állapítottak meg, irány a sebészeti osztály, majd a műtő” – idézte fel az intézmény posztja. Hozzátették: Bandi 13 éves, és minden vágya egy új elektromos roller volt, amit a jó jegyekért cserébe meg is kaphatott. Egy napig használta, másnap jött a kátyú és a kartörés.

Gyermekkórházként nyomatékosan kérünk minden szülőt, hogy fogadjátok meg, és adjátok át ezeket az üzeneteket gyermekeiteknek. A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!

– intette a szülőket az intézmény, amely tanácsot adott a fiataloknak is:

„Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket. Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!” – tanácsolja a Bethesda Gyermekkórház.