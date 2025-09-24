Rendkívüli

Figyelmeztetést adtak ki az elektromos rollerek miatt

Egyre több a gyerekeket is érintő súlyos baleset, sokszor dühösek az autósok és a gyalogosok. Mi a megoldás az elektromos rollerekre?

2025. 09. 24. 8:48
Fotó: Mirkó István (MI) Forrás: MI
Mindinkább megfizethetők, így szélesebb körben terjednek praktikus (könnyen tárolható és szállítható), bőven kerékpártempóra képes mikromobilitási eszközök, ráadásul számos városban igénybe lehet venni őket. Ám a használatuk kapcsán mind több probléma is felmerül, melyeket az Autós Nagykoalíció (ANK) közleménye mutat be részletesen. Eszerint mind több híradás főszereplői az elektromos rollerek és azok használói, pontosabban áldozatai. A Bethesda Gyermekkórház például egy 13 éves fiú nyílt felkarcsonttöréséről tett közzé röntgenképet a Facebookon. 

rollerszezon kötelező biztosítás károkozás
Fotó: Haon.hu

Szomorú statisztikát is adtak a bejegyzésben: a megelőző hét hónap alatt csak a saját ellátásukban pontosan 202 rollerbalesetet szenvedett gyermeket kezeltek, öt százalékuk súlyos vagy életveszélyes állapotban érkezett, és minden ötödik fiatal fejsérülést is szenvedett. 

Az elmúlt nyáron sajnos több esetben olvashattunk halálos végkimenetelű elektromosroller-balesetekről is.

Vitán felül áll, hogy a kialakult helyzetet kezelni kell, ezért áttekintjük, hogy milyen szabályok mentén zajlik jelenleg ezeknek az eszközöknek a használata, és mi várható a szabályok módosítása után.

 

Gyorsabban jött a technológia, mint a szabályok

A hatályos KRESZ-ben mindhiába keresünk a roller szóra, nincs találat. A jelenlegi szabályozás nem tartalmaz önálló jogi kategóriát a meghajtással rendelkező rollerekre. Joghézag tátong, mert hivatalosan nem létezik a roller járműkategória. Jobb híján a nemzetközi gyakorlatokból átvett kategóriákat használjuk, ami a kisebb járművek esetében legfeljebb 25 km/órás végsebességet és maximum 300 wattos teljesítményt jelentenek. Ezekre a rollerekre a kerékpárokra érvényben lévő szabályokat alkalmazzuk. 

elektromos rollerek
Fotó: Pexels.com/Brett Sayles

A nagyobb teljesítményű vagy végsebességű rollerek esetében a segédmotor-kerékpárokra vonatkozó szabályok vannak érvényben. Új szabályozásra van szükség, amit várhatóan a hamarosan hatályba lépő új KRESZ hoz majd el. Tavaly óta a legalább 25 kg-os saját tömegű és 14 km/órás tervezési sebesség feletti rollerekre biztosítást kell kötni, éppen úgy, mint a segédmotor-kerékpárokra. A tervezett új KRESZ szerint várhatóan ezeknek a járműveknek a vezetése is „AM” kategóriás jogosítványhoz lesz kötve, amelynek alsó korhatára egyébként 14 év.

 

Elektromos rolleren első a biztonság!

Ahogyan a lesújtó statisztikai adatok is mutatják, a védőfelszerelések használata akkor is nagyon ajánlott, ha ma még ezt a szabályozás nem írja elő. Maguk a rollerek ugyanis minimum elérik, de sokszor bőven túl is szárnyalják a kerékpárok átlagos sebességét,

miközben kerekeik átmérője kicsi, így a rossz minőségű utakon könnyen előre lehet velük bukni.

Emellett a közlekedés egyéb résztvevőiből is hiányzik a tapasztalat: sokan nincsenek hozzászokva, hogy például egy kerékpárúton akár 40 km/h-val érkezik majd egy rolleres, tévesen mérjük fel annak tempóját és távolságát (a szabályok a jövőben ezt a sebességtartományt a bringautakra már nem engedik).

Budapest, 2024. július 17. Elektromos rollerrel közlekedik egy férfi Budapesten, az Erzsébet körúton 2024. július 17-én. Július 16-tól számos mikromobilitási járműre, így az elektromos rollerekre is kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) kötni. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Azt tanácsolja tehát az ANK, hogy ha valaki a rollert választja közlekedési eszközként, az alábbi jó tanácsokat feltétlenül fogadja meg saját és mások biztonsága érdekében:

  1. A KRESZ szabályaival maradéktalanul legyünk tisztában, és tartsuk is be azokat! Ezek közé tartozik amúgy az e-rollekre is vonatkozó ittas vezetés tilalma.
  2. Számítsunk arra, hogy a közlekedés egyéb résztvevői nincsenek tisztában járművünk képességeivel.
  3. Ha a jogszabályokban meghatározott teljesítményű/sebességű járművünk van, kössünk rá kötelező felelősségbiztosítást, ellenkező esetben nagyon sokba kerülhet egy baleset.
  4. Még a legrövidebb utakra is vegyünk fel megfelelő minőségű védőfelszerelést: ha nem is komoly motorosruházatról, de bukósisakról, térd- és könyökvédőről feltétlenül gondoskodjunk.
  5. Fontos a láthatóság is: nemcsak a roller megfelelő világításáról kell gondoskodnunk, de ruházatunkat is egészítsük ki a láthatóságot javító mellénnyel vagy fényvisszaverő eszközökkel.
  6. És végül: nem muszáj kihasználni a roller tudását minden szituációban, itt is érvényes a lassan járj, tovább érsz mondásunk.
Forrás: Budapesti Autósok Közössége

A rollerek itt vannak, és maradnak is

Autósok, motorosok, bringások és gyalogosok számára lassan tény, hogy a rollerek itt vannak – és velünk is maradnak. Nincs más választásunk, mint hogy ezt az eszközt is megtanuljuk kezelni, illetve észlelni. Ahogyan sikerült az elmúlt években kézzelfogható eredményeket elérni a gyalogosok átengedésén a zebránál vagy a kerékpárosok és autósok közötti „ellentétek” enyhítésében, egy kis odafigyeléssel biztosan sikerülni fog a villanyrolleresek integrálása is a közlekedésbe.




 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

