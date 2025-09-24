Figyelmeztetést adtak ki az elektromos rollerek miatt

Mindinkább megfizethetők, így szélesebb körben terjednek praktikus (könnyen tárolható és szállítható), bőven kerékpártempóra képes mikromobilitási eszközök, ráadásul számos városban igénybe lehet venni őket. Ám a használatuk kapcsán mind több probléma is felmerül, melyeket az Autós Nagykoalíció (ANK) közleménye mutat be részletesen. Eszerint mind több híradás főszereplői az elektromos rollerek és azok használói, pontosabban áldozatai. A Bethesda Gyermekkórház például egy 13 éves fiú nyílt felkarcsonttöréséről tett közzé röntgenképet a Facebookon.

Fotó: Haon.hu

Szomorú statisztikát is adtak a bejegyzésben: a megelőző hét hónap alatt csak a saját ellátásukban pontosan 202 rollerbalesetet szenvedett gyermeket kezeltek, öt százalékuk súlyos vagy életveszélyes állapotban érkezett, és minden ötödik fiatal fejsérülést is szenvedett.

Az elmúlt nyáron sajnos több esetben olvashattunk halálos végkimenetelű elektromosroller-balesetekről is.

Vitán felül áll, hogy a kialakult helyzetet kezelni kell, ezért áttekintjük, hogy milyen szabályok mentén zajlik jelenleg ezeknek az eszközöknek a használata, és mi várható a szabályok módosítása után.

Gyorsabban jött a technológia, mint a szabályok

A hatályos KRESZ-ben mindhiába keresünk a roller szóra, nincs találat. A jelenlegi szabályozás nem tartalmaz önálló jogi kategóriát a meghajtással rendelkező rollerekre. Joghézag tátong, mert hivatalosan nem létezik a roller járműkategória. Jobb híján a nemzetközi gyakorlatokból átvett kategóriákat használjuk, ami a kisebb járművek esetében legfeljebb 25 km/órás végsebességet és maximum 300 wattos teljesítményt jelentenek. Ezekre a rollerekre a kerékpárokra érvényben lévő szabályokat alkalmazzuk.

Fotó: Pexels.com/Brett Sayles

A nagyobb teljesítményű vagy végsebességű rollerek esetében a segédmotor-kerékpárokra vonatkozó szabályok vannak érvényben. Új szabályozásra van szükség, amit várhatóan a hamarosan hatályba lépő új KRESZ hoz majd el. Tavaly óta a legalább 25 kg-os saját tömegű és 14 km/órás tervezési sebesség feletti rollerekre biztosítást kell kötni, éppen úgy, mint a segédmotor-kerékpárokra. A tervezett új KRESZ szerint várhatóan ezeknek a járműveknek a vezetése is „AM” kategóriás jogosítványhoz lesz kötve, amelynek alsó korhatára egyébként 14 év.

Elektromos rolleren első a biztonság!

Ahogyan a lesújtó statisztikai adatok is mutatják, a védőfelszerelések használata akkor is nagyon ajánlott, ha ma még ezt a szabályozás nem írja elő. Maguk a rollerek ugyanis minimum elérik, de sokszor bőven túl is szárnyalják a kerékpárok átlagos sebességét,

miközben kerekeik átmérője kicsi, így a rossz minőségű utakon könnyen előre lehet velük bukni.

Emellett a közlekedés egyéb résztvevőiből is hiányzik a tapasztalat: sokan nincsenek hozzászokva, hogy például egy kerékpárúton akár 40 km/h-val érkezik majd egy rolleres, tévesen mérjük fel annak tempóját és távolságát (a szabályok a jövőben ezt a sebességtartományt a bringautakra már nem engedik).