Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

lakásbaross utcaFelzárkozó Települések Programszociális bérlakásbérlakás

Bezárt iskola átépítésével születhetnek szociális bérlakások – egy tucatnyi további suli követheti

Évekig üresen, pusztulva állt az újpesti Baross utca egykori szakközépiskolája, amely a hetvenes évek jellegzetes iskolaépítészetének lenyomata. Az épület most bérlakás program részeként kap új funkciót, európai uniós támogatással, megfizethető otthonokat teremtve a rászorulók számára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 6:02
A Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola épületében szociális bérlakások épülnek
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hetvenes évek tipikus iskolaépülete szigorú tömegformálásával évtizedek óta meghatározza az újpesti Baross utca belső szakaszának arculatát. Az egykori Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola azonban 2007 óta üresen állt: az eladásra vagy kiadásra kínált, de vevőre nem talált ingatlan állapota az évek során látványosan leromlott. Most fordulat következik: a lepusztult épület szociális funkciót kap, és megfizethető bérlakások jönnek létre benne - számolt be a Magyar Építők szakportál.

Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola, bérlakás, szociális bérlakások
Így nézett ki a Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola amikor még zajlott benne oktatás, most bérlakás épülhet a tanterem helyére. Fotó: Mediaworks

A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat az AHA Budapest – Affordable Housing for All – Inclusive, Attractive and Sustainable Solutions for Housing and Energy Affordability projekt keretében, közvetlen európai uniós támogatással indítja el az átalakítást. A friss közbeszerzési értesítő szerint a mintegy 1,3 milliárd forintos beruházást a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. valósíthatja meg a Nartarchitects tervei alapján.

Bérlakás: Mintaprojekt lehet más üres iskolák számára

A Baross utca 39–43. szám alatti ingatlan két épületből áll, ezek közül első körben az utcafronti, úgynevezett „A” épület újul meg. A cél nem csupán egy bérház létrehozása: Újpesten olyan teszthelyszínt szeretnének kialakítani, amely mintát adhat a fővárosi tulajdonban lévő további tíz–tizenöt, jelenleg használaton kívüli iskolaépület hasznosítására.

Az átalakítás során változatos lakáskínálat jön létre. A garzonok mellett kétszobás lakások is készülnek, sőt két, egyenként 100 négyzetméternél nagyobb lakást kifejezetten nagycsaládosok számára alakítanak ki. Összesen legalább 30 lakás létesül. A most induló ütem csak az egyik szárnyat érinti, de a tervek szerint később a hátsó iskolarész is megújulhat.

Közösségi terek, park és zöldtető

A két épületet jelenleg klasszikus iskolaudvar választja el, amely a jövőben közös parkká alakulhat. A tetőn közösségi kertet hoznak létre, míg a belső terekben közösségi helyiségek, mosókonyha és tárolók szolgálják majd a lakók mindennapjait. Az épület tömege és karaktere megmarad: a 2 449 négyzetméter hasznos alapterületű ház építménymagassága 10,76 méter lesz.

A felújítás átfogó: a belső válaszfalak jelentős részét elbontják, újakat építenek, megerősítik a szerkezetet, korszerű hőszigetelt homlokzat készül, új nyílászárókkal. A tetőn levegő–víz hőszivattyúk és 87 napelem gondoskodik a fűtési, hűtési és melegvíz-igényekről. A környezet is átalakul: parkolók, kerékpártárolók, zöldfelületek és akadálymentes megközelítés készül.

Korábbi sajtóbeszámolók szerint, nem egyedi esetről van szó, hiszen uniós forrásból a Fóti út és a Megyeri út sarkán álló egykori iskolaépület is megújulhat, ahol szintén bérlakásokat alakítanak ki. A Baross utcai projekt így nemcsak egy elhagyott iskola megmentéséről szól, hanem arról is, hogyan lehet a város rejtett tartalékait a lakhatási válság enyhítésére fordítani.

Több száz hátrányos helyzetű ember kaphat lakhatási lehetőséget újonnan kialakított bérlakásokban

A Felzárkózó települések programban részt vevő civil szervezetek használt lakásokat újítanak fel, amelyek hátrányos helyzetű családoknak biztosítanak komfortosabb és élhetőbb lakhatást. A lakásokat a családok öt évig vehetik igénybe, ebben az időben lehetőséget kapnak arra, hogy később megerősödve költözhessenek saját ingatlanba. Erről további részleteket a Magyar Nemzet korábbi cikkében olvashat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.