Bezárt iskola átépítésével születhetnek szociális bérlakások – egy tucatnyi további suli követheti

A hetvenes évek tipikus iskolaépülete szigorú tömegformálásával évtizedek óta meghatározza az újpesti Baross utca belső szakaszának arculatát. Az egykori Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola azonban 2007 óta üresen állt: az eladásra vagy kiadásra kínált, de vevőre nem talált ingatlan állapota az évek során látványosan leromlott. Most fordulat következik: a lepusztult épület szociális funkciót kap, és megfizethető bérlakások jönnek létre benne - számolt be a Magyar Építők szakportál.

Így nézett ki a Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola amikor még zajlott benne oktatás, most bérlakás épülhet a tanterem helyére. Fotó: Mediaworks

A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat az AHA Budapest – Affordable Housing for All – Inclusive, Attractive and Sustainable Solutions for Housing and Energy Affordability projekt keretében, közvetlen európai uniós támogatással indítja el az átalakítást. A friss közbeszerzési értesítő szerint a mintegy 1,3 milliárd forintos beruházást a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. valósíthatja meg a Nartarchitects tervei alapján.

Bérlakás: Mintaprojekt lehet más üres iskolák számára

A Baross utca 39–43. szám alatti ingatlan két épületből áll, ezek közül első körben az utcafronti, úgynevezett „A” épület újul meg. A cél nem csupán egy bérház létrehozása: Újpesten olyan teszthelyszínt szeretnének kialakítani, amely mintát adhat a fővárosi tulajdonban lévő további tíz–tizenöt, jelenleg használaton kívüli iskolaépület hasznosítására.

Az átalakítás során változatos lakáskínálat jön létre. A garzonok mellett kétszobás lakások is készülnek, sőt két, egyenként 100 négyzetméternél nagyobb lakást kifejezetten nagycsaládosok számára alakítanak ki. Összesen legalább 30 lakás létesül. A most induló ütem csak az egyik szárnyat érinti, de a tervek szerint később a hátsó iskolarész is megújulhat.

Közösségi terek, park és zöldtető

A két épületet jelenleg klasszikus iskolaudvar választja el, amely a jövőben közös parkká alakulhat. A tetőn közösségi kertet hoznak létre, míg a belső terekben közösségi helyiségek, mosókonyha és tárolók szolgálják majd a lakók mindennapjait. Az épület tömege és karaktere megmarad: a 2 449 négyzetméter hasznos alapterületű ház építménymagassága 10,76 méter lesz.