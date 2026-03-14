Bayer Zsolt: Németek…

Rátörték a rendőrök az ajtót egy ellenzéki politikusra, és ezzel egy időben az irodájában is kutattak. Az ok: „csúnyákat” írt a virtuális térben – két évvel ezelőtt.
Mindez természetesen az orbáni diktatúrában történt.
Ja, nem… Németországban.
Amúgy én – Bayerként – bírom a németeket. Jó messziről, biztonságos távolságból. És egy kicsit idegesít, hogy egyszerűen képtelenek meglenni Gestapo nélkül. Az mindegy, hogy náci, zöld vagy libsi, csak Gestapo legyen…
