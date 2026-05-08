Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Tehát ez is csak egy aljas kampányhazugság volt

Brüsszel-, amerikai deep state , Panyi Szabolcs-, teljes hazai „független sajtó és Magyar Péter-módra.

Bayer Zsolt
európai bizottságszijjártó péteroroszországMagyar Péter 2026. 05. 08. 16:55
Fotó: Polyák Attila
Ehhez képest nemrégiben még ezeket olvashattuk – a leltár szánalmasan hiányos, több száz ilyen cikk, poszt és influenszerpofázás született:

A Szeged TV adásában:

– Bizonyítottnak vehetjük, hogy a magyar kormány és az oroszok összejátszanak európai ügyekben – aki hazudik: Horváth Gábor.

„Rendkívül aggasztónak nevezte a beszámolókat, és a helyzet tisztázását kérte a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által Oroszországnak kiszivárogtatott információkkal kapcsolatosan Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője hétfőn újságírói kérdésre válaszolva” (24.hu)

„Az Európai Bizottság a helyzet tisztázását várja a magyar kormánytól Szijjártó állítólagos szivárogtatásaival kapcsolatban” (Telex)

 

És a végére a koronagyémánt:

„MAGYAR PÉTER ÉLETFOGYTIGLANIVAL FENYEGETTE MEG SZIJJÁRTÓT

Információkat adott át az oroszoknak, amivel hazaárulást követhetett el.

A jelenlegi információk szerint Szijjártó Péter ÖSSZEJÁTSZIK az oroszokkal, ELÁRULVA a magyar és az európai érdekeket. Ez HAZAÁRULÁS, amiért ÉLETFOGYTIGLANI szabadságvesztés jár – írta a Tisza pártelnöke, miniszterelnök-jelöltje a Facebookon. Magyar Péter azt ígérte, a TISZA-kormány azonnal KIVIZSGÁLJA az ügyet.”

Már nem kell kivizsgálnod. Az EU kivizsgálta.

Fog ezek közül valaki bocsánatot kérni? Megfejtés: nem fog…

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
