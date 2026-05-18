Szalah tényleg magára haragított mindenkit? Ez a fotó mindent elmond a helyzetről

Nincs minden rendben a Liverpool háza táján azok után, hogy a csapat a hétvégén képtelen volt biztosítani a helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában. Mohamed Szalah a közösségi oldalán üzent, miután a címvédő pénteken 4-2-re kikapott az Aston Villa otthonában a Premier League-idény utolsó előtti fordulójában, és az egyiptomi szélső szavait néhányan nem vették jó néven. A Manchester United legendája, Gary Neville is közéjük tartozott, Szalah liverpooli csapattársai, köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, viszont nem a várakozásainak megfelelően reagáltak.

2026. 05. 18. 6:22
Szalah távozik Liverpoolból, de előtte még ledobta a bombát
Mit szólnak a liverpooli csapattársak?

De Gary Neville szerint nem csak Slot veheti magára Szalah kritikáját, hanem a liverpooli csapattársai is. Mint mondta, az ő helyükben mérges lenne az üzenet hallatán.

Kihúzta a biztosítószeget a kézigránátból, majd távozóban bedobta a szoba közepére. Ez így nincs rendben. Ha a Manchester United játékosa lenne, dühöngenék. De az ilyen személyiségű és ilyen kaliberű játékosokat nem lehet elhallgattatni. Van véleményük, és ezt nem tartják magukban, még ha talán nem is akarod hallani. Beszédes megjegyzés volt. Arne Slot egyáltalán nem örült ennek, szerintem most már csak ki akarja húzni az idény végéig, aztán elküldeni minden játékost, aki jövőre már nem lesz ott.

Mivel a Chelsea leigazolta Xabi Alonsót, azt gondolom, hogy a Liverpool megtartja a menedzserét a következő idényre, és ennek örülök. Őszintén úgy gondolom, hogy egy olyan edző, aki tizenkét hónappal ezelőtt bajnokságot nyert, megérdemel még egy esélyt arra, hogy helyrehozza a dolgokat, még akkor is, ha ez az év nehezebben alakult – vélekedett a Manchester United legendája, aki szerint Szalah üzenete nem segített a helyzeten.

Ahelyett azonban, hogy a csapattársai megorroltak volna a Liverpool királyának véleménye miatt, egy-egy kedveléssel az egyetértésükről biztosították Szalahot. Köztük volt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, akik vasárnap is megmutatták, hogy továbbra is jóban vannak a távozó klasszissal. Szalah ismét a közösségi oldalán posztolt, ezúttal egy fotót arról, hogy éppen a két magyar válogatott játékossal és Florian Wirtzcel vacsorázott. A kép alapján is szent a béke közöttük.

