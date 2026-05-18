futball-vb-sztorikHollandiaSpanyolország

Nem nyerhettek világbajnokságot a holland hentesek

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 76. részben tovább forgatjuk a kést a holland válogatott szurkolóinak szívében. Mert 2010-ben eljött az újabb lehetőség, hogy Hollandia végre világbajnok legyen. Nem lett az. Harmadszor sem.

Lantos Gábor
2026. 05. 18. 5:52
A holland de Jong (a képen jobbra) brutálisan rúgta mellbe Xabi Alonsót a 2010-es vb-döntőben Fotó: CARL DE SOUZA Forrás: AFP
Hollandia nyerhetett volna…

A mérkőzésen óriási volt a feszültség. A 28. percben a holland Nigel de Jong brutálisan mellbe rúgta Xabi Alonsót, de a mérkőzést vezető angol bíró, Howard Webb nem látott okot a piros lap előrántására. Pedig ha valami, akkor ez a mozdulat megérte volna a kiállítást.

A 62. percben Arjen Robben hagyta ki a meccs legnagyobb helyzetét, miután nagyszerű kiugratást kapott Wesley Sneijdertől. Egy az egyben vezethette kapura, a kifutó Iker Casillas ugyan rossz irányba vetődött, de lábbal még bele tudott piszkálni a holland lövésébe. 

A holland hentesek pedig tovább végezték a dolgukat,

ebben különösen Van Bommel járt az élen. Hollandia a 82. percben újabb kihagyhatatlan helyzetet hagyott ki: Robben kiugrott, lerázta magáról a csetlő-botló Puyolt, Casillas viszont újfent remek vetődéssel szedte fel előle a labdát. A Bayern München támadója viszonzásul még beletaposott egyet a földön fekvő kapusba.

90 perc alatt nem született döntés, amit a játékosok nehezen viseltek. A hosszabbításban Webb bíró megunta a hollandok sorozatos szabálytalanságait. 

Heitinga mehetett zuhanyozni, miután lerántotta Iniestát. Sőt, nem sokkal később Robbennek is ki kellett volna állnia, mert sípszó után rúgta el a labdát. Robbennek már volt egy sárga lapja, de Webb megkegyelmezett.

Tudta, hogy egy újabb piros lappal alapvetően nyúl bele a vb-döntőbe, s ezt nem akarta felvállalni. A 115. percben mindenki azt hitte, hogy 2006 után újra tizenegyesekkel dől majd el a vb-cím sorsa, egy perccel később viszont mindenki tudta, hogy a spanyol tiki-taka újabb fényes diadalát ünnepli a világnak azon része, amely élvezni tudta ezt a fajta játékot. A 116. percben ugyanis Iniesta belőtte a döntő egyetlen, mindent eldöntő gólját, s ezzel a spanyolok, akik a vb-történelemben korábban egyetlen érmet sem tudtak szerezni (a legjobb helyezésük az 1950-ben elért negyedik hely volt) világbajnokok lettek.

Hollandia gyászba borult, a világ a spanyolokat ünnepelte

Hollandia tehát harmadszor is elvesztette a vb-döntőjét, az ország gyászba borult, sokan nem is akarták elhinni a történteket. Különösen azért nem, mert Arjen Robben a rendes játékidőben egymaga megnyerhette volna a meccset. A döntő nem volt látványos, a két szövetségi kapitány a védekezést tartotta a legfontosabbnak, így aztán nem is alakulhatott ki szemet gyönyörködtető játék. A mérkőzés után Bert van Marwijk, a hollandok edzője bírálta Howard Webb játékvezetőt. „Nem hiszem, hogy a játékvezető jól irányította a mérkőzést” – mondta Van Marwijk.

Mindkét fél csapat sok szabálytalanságot követett el. Ez sajnálatos. De a jobb csapat nyerte a mérkőzést.

 A holland játékosok ugyanakkor nem fogtak semmit a bíróra, elismerték, hogy a jobb teljesítményt nyújtó együttes nyerte meg a világbajnokságot.

Spanyolország új világbajnoka lett a sportágnak. Fotó: AFP/Gabriel Bouys

A hollandok azért is vesztettek, mert a döntőre feladták saját identitásukat és inkább azzal voltak elfoglalva, hogy szétrombolják Spanyolország játékát. Ez pedig nem vezetett eredményre. Mindez agresszív játékkal párosult, ezt pedig a semleges nézők sem nézték jó szemmel. A mérkőzés holland tragédiája abban nyilvánult meg, hogy 

Hollandia karnyújtásnyira volt első világbajnoki címétől.

Egyetlen gól, egyetlen kihagyott helyzet, egyetlen piros lap döntött. A döntő egyszerre bizonyította, hogy a futballban a taktikai fegyelem elengedhetetlen, de a legnagyobb mérkőzéseket végül gyakran a mentális állóképesség és a kulcspillanatokban hozott döntések határozzák meg.

Az egyetlen gólt szerző Iniesta a következőket mondta:

Nem is tudom, hogyan sikerült. Ez a gól Dani Jarque-nak és az egész családomnak szól.

Iker Casillas, a csodakapus szerint: „Még most sem hiszem el, hogy nyerni tudtunk. Sporttörténelmet írtunk.”

A spanyol csapat azóta egyszer sem jutott be a vb-döntőbe, s ez a pillanat Hollandia esetében is várat magára. Bár a hollandok három vb-ezüstérem után 2014-ben negyedszer is a döntőbe jutás küszöbén álltak, de Argentína ellen tizenegyesrúgásokkal kikaptak. Maradt nekik a bronzérem, amelyet 2014-ben a házigazda és szuperfavorit Brazília ellen tudtak megszerezni. De ez már egy másik történet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

