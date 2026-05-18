Nem nyerhettek világbajnokságot a holland hentesek

Hollandia nyerhetett volna…

A mérkőzésen óriási volt a feszültség. A 28. percben a holland Nigel de Jong brutálisan mellbe rúgta Xabi Alonsót, de a mérkőzést vezető angol bíró, Howard Webb nem látott okot a piros lap előrántására. Pedig ha valami, akkor ez a mozdulat megérte volna a kiállítást.

A 62. percben Arjen Robben hagyta ki a meccs legnagyobb helyzetét, miután nagyszerű kiugratást kapott Wesley Sneijdertől. Egy az egyben vezethette kapura, a kifutó Iker Casillas ugyan rossz irányba vetődött, de lábbal még bele tudott piszkálni a holland lövésébe.

A holland hentesek pedig tovább végezték a dolgukat,

ebben különösen Van Bommel járt az élen. Hollandia a 82. percben újabb kihagyhatatlan helyzetet hagyott ki: Robben kiugrott, lerázta magáról a csetlő-botló Puyolt, Casillas viszont újfent remek vetődéssel szedte fel előle a labdát. A Bayern München támadója viszonzásul még beletaposott egyet a földön fekvő kapusba.

90 perc alatt nem született döntés, amit a játékosok nehezen viseltek. A hosszabbításban Webb bíró megunta a hollandok sorozatos szabálytalanságait.

Heitinga mehetett zuhanyozni, miután lerántotta Iniestát. Sőt, nem sokkal később Robbennek is ki kellett volna állnia, mert sípszó után rúgta el a labdát. Robbennek már volt egy sárga lapja, de Webb megkegyelmezett.

Tudta, hogy egy újabb piros lappal alapvetően nyúl bele a vb-döntőbe, s ezt nem akarta felvállalni. A 115. percben mindenki azt hitte, hogy 2006 után újra tizenegyesekkel dől majd el a vb-cím sorsa, egy perccel később viszont mindenki tudta, hogy a spanyol tiki-taka újabb fényes diadalát ünnepli a világnak azon része, amely élvezni tudta ezt a fajta játékot. A 116. percben ugyanis Iniesta belőtte a döntő egyetlen, mindent eldöntő gólját, s ezzel a spanyolok, akik a vb-történelemben korábban egyetlen érmet sem tudtak szerezni (a legjobb helyezésük az 1950-ben elért negyedik hely volt) világbajnokok lettek.