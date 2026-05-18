légió Schäfer András Szoboszlai Dominik magyar válogatott

A pazar góljával és a gólpasszával Schäfer András volt a hős

Marco Rossi a héten keretet hirdetett a magyar válogatott júniusi meccseire. A légió két neves tagja jó teljesítménnyel reagált a szövetségi kapitány meghívójára, Schäfer András gólt lőtt és gólpasszt is adott az Union Berlinben, Szoboszlai Dominik pedig két gólpasszal javította a statisztikáját.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 5:22
Schäfer András egy pazar góllal és egy gólpasszal járult hozzá az Union Berlin győzelméhez Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
Gazdag Dániel a labdát bűvöli
Gazdag Dániel a labdát bűvöli Fotó: JASON MOWRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lengyel Zaglebie Lubin a saját stadionjában szenvedett 1-0-s vereséget a Pogon Szczecintől, a hazai csapatban Szabó Levente a szünetben állt be, a vendégeknél pedig Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést. A cseh élvonal rájátszásában a Sigma Olomouc Baráth Pétert végig bevetve idegenben verte meg 1-0-ra a Karvinát. A spanyol másodosztályban az FC Andorra a Deportivo La Coruna vendégeként 2-1-re kikapott, Yaakobishvili Áron a kispadon ücsörgött. A török Süper Ligben a Galatasaray bajnokként vallott 1-0-s kudarcot a Kasimpasa stadionjánban, ennek Sallai Roland a 78. perctől volt az aktív részese, a Rizespor Mocsi Attilával a védelmében hazai pályán játszott 2-1-2-t a Besiktassal, a Kocaelispor pedig a sérült Balogh Botondot nélkülözve maradt pont nélkül az Antalyaspor vendégeként. 

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben az Inter Miami Pintér Dánielt a kispadon „felejtve” szerdán 5-3-ra nyert Cincinnatiben. Ugyanezen a napon a Columbus Crew Gazdag Dánielt kezdőként hatvan percig bevetve 3-2-re kikapott a New York Red Bulls csapatától, majd szombaton 1-1-re végzett Philadelphiában, a magyar támadó ekkor is kezdett, és a 80. percben cserélték le. A Toronto Sallói Dániellel a soraiban 3-1-es kudarccal utazott haza a Charlotte otthonából. 

 

