TikTok-kormányzást folytatnak Magyar Péterék
Operatőrök, szimbolikus helyszínek és gondosan komponált jelenetek határozzák meg az új kormány első heteit. Kálomista Gábor úgy látja, a Tisza Párt kommunikációja inkább emlékeztet egy folyamatos kampányfilmre, mint hagyományos kormányzati működésre. A filmproducer nehezen tudja minősíteni azt a stílust, amelyben az Országgyűlés és a Kossuth tér egyfajta performatív politikai díszletté válik. A Tavaszi szél című kampányfilm Kálomista Gábor szerint megmutatja, hogy az akkor még parlamenten kívüli pártnak jelentős pénzügyi erőforrások álltak rendelkezésére.
