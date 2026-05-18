Átrendeződik az amerikai jelenlét Európában: Németország után Lengyelországon van soron

A lengyel katonai vezetés egy hiba miatt csak a sajtóból értesült a Pentagon csapattelepítési terveinek változásáról. Később kiderült, hogy a döntésről szóló titkosított e-mail már napokkal korábban megérkezett, de nem jutott el a lengyel vezérkari főnökig. Washington közben hangsúlyozza: nem hirtelen döntésről van szó.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 4:50
A Pentagon döntése csak a sajtó révén jutott el a lengyel vezetéshez Forrás: AFP
Wieslaw Kukula tábornokot már múlt hétfőn tájékoztatták a Pentagon döntéséről 

– állították az ügyet ismerő források, akik közvetlen kapcsolatban állnak a vezérkari főnökkel. Az üzenet azonban a tábornok titkosított e-mail-rendszerében rekedt, és emiatt az illetékes tisztviselők csak a médiából értesültek a megváltozott amerikai tervekről. A hírt először az Army Times közölte, majd más amerikai médiumok is átvették a hírt. A döntés mintegy négyezer amerikai katonát érint, Lengyelországban pedig összesen mintegy tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg. 

A Pentagon azóta megszólalt az ügyben:

A döntést egy átfogó, többrétegű folyamat előzte meg, amely figyelembe vette az Európába telepített amerikai erők vezetőinek és a teljes parancsnoki lánc álláspontját

 – mondta Joel Valdez, a Pentagon sajtótitkára. Kifejtette, hogy nem egy váratlan, utolsó pillanatban meghozott döntésről van szó. 

Szerdán Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán kommentálta az amerikai döntést, megnyugtatva a nyilvánosságot, hogy a döntés nem jelenti az amerikai katonai létszám csökkentését. Egy sajtótájékoztatón közölte, hogy egyeztetett Alexus Grynkewich amerikai tábornokkal, aki biztosította arról, hogy a telepítés felfüggesztése nem jelent tartós csökkentést.

Németországból is katonákat von ki az Egyesült Államok

A Pentagon áprilisban jelentette be, hogy körülbelül ötezer katonát tervez kivonni Németországból. Sean Parnell, a védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, Pete Hegseth hadügyminiszter a döntést a hadműveleti követelmények és a helyszíni körülmények áttekintése után hozta meg. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök május elején. 

A The Business Standard szerint az Európában állomásozó mintegy 68 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van, ami az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. 

Áprilisban a kancellár azt mondta, hogy az Egyesült Államokat megalázza Irán vezetése, és Washingtonnak nincs világos stratégiája a konfliktus lezárására.

Borítókép: A Pentagon döntése csak a sajtó révén jutott el a lengyel vezetéshez (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
