Átrendeződik az amerikai jelenlét Európában: Németország után Lengyelországon van soron

Wieslaw Kukula tábornokot már múlt hétfőn tájékoztatták a Pentagon döntéséről

– állították az ügyet ismerő források, akik közvetlen kapcsolatban állnak a vezérkari főnökkel. Az üzenet azonban a tábornok titkosított e-mail-rendszerében rekedt, és emiatt az illetékes tisztviselők csak a médiából értesültek a megváltozott amerikai tervekről. A hírt először az Army Times közölte, majd más amerikai médiumok is átvették a hírt. A döntés mintegy négyezer amerikai katonát érint, Lengyelországban pedig összesen mintegy tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg.

A Pentagon azóta megszólalt az ügyben:

A döntést egy átfogó, többrétegű folyamat előzte meg, amely figyelembe vette az Európába telepített amerikai erők vezetőinek és a teljes parancsnoki lánc álláspontját

– mondta Joel Valdez, a Pentagon sajtótitkára. Kifejtette, hogy nem egy váratlan, utolsó pillanatban meghozott döntésről van szó.