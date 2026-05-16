Friedrich Merz óva inti a fiatalokat Amerikától, Trump szerint inkább a saját megtört országával kellene foglalkoznia

Újabb diplomáciai adok-kapok alakult ki Berlin és Washington között, miután Friedrich Merz azt tanácsolta a német fiataloknak, hogy tegyenek le az Amerikával kapcsolatos terveikről. A német kancellár kijelentései azután hangzottak el, hogy áprilisban már volt egy konfliktusa Trump elnökkel, akkor azt mondta, hogy Irán megalázza Amerikát a közel-keleti konfliktusban. A múlt havi kijelentései után Washington bejelentette, hogy részlegesen kivonja egységeit Németországból és vámokat vet ki az Európai Unióból érkező autókra.

András János
2026. 05. 16. 19:14
A német kancellár és az amerikai elnök Forrás: AFP
A würzburgi katolikus konferencián, egy pódiumbeszélgetés során Merz kifejtette, hogy már nem tekint Amerikára a lehetőségek hazájaként, majd utalt az ország gyorsan változó társadalmi légkörére.

Nem tanácsolom a fiataloknak, hogy az Egyesült Államokba menjenek továbbtanulni vagy munkát vállalni...

– folytatta. Elmondása szerint Amerikában ma már a legképzettebb emberek is csak nagyon nehezen találnak munkát. 

Az Egyesült Államokra tett újabb megjegyzései heves reakciókat váltottak ki Trump táborából. A Reuters beszámolója szerint Trump csak annyit üzent Merznek, hogy inkább saját „megtört országának“ helyrehozásán kellene dolgoznia. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt vezetője közösségi oldalán reagált a kancellár kijelentéseire:

Ironikus, hogy éppen egy olyan kancellár mutogat vészjóslóan, aki szándékosan társadalmi és gazdasági összeomlás felé vezeti a saját országát

Merz nehéz helyzetben van saját országában

Németországról szólva Merz kérte a németeket, hogy ne álljanak át „vészüzemmódra” a világban tapasztalható nehézségek miatt, és próbáljanak optimistábban tekinteni az országukban kínálkozó lehetőségekre:

Szilárdan hiszem, hogy kevés olyan ország van a világon, amely olyan nagyszerű lehetőségeket kínál – különösen a fiataloknak –, mint Németország.

A kancellár hivatalba lépése óta a gyengélkedő német gazdaság fellendítéséért küzd – egyelőre kevés sikerrel, és többször kifogásolta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete, valamint a Hormuzi-szoros blokádja súlyos hatással van az európai érdekekre.

Pénteken a kancellár közösségi oldalán már arról számolt be, hogy telefonon beszélt az amerikai elnökkel, miközben Trump hazafelé tartott Kínából. Elmondása szerint Iránról, Ukrajnáról és a közelgő ankarai NATO-csúcstalálkozóról is egyeztettek, majd bejegyzését azzal zárta:

Az Egyesült Államok és Németország erős partnerek egy erős NATO-ban.

Borítókép: A német kancellár és az amerikai elnök (Fotó: AFP)

