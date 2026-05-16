Friedrich Merz óva inti a fiatalokat Amerikától, Trump szerint inkább a saját megtört országával kellene foglalkoznia

A würzburgi katolikus konferencián, egy pódiumbeszélgetés során Merz kifejtette, hogy már nem tekint Amerikára a lehetőségek hazájaként, majd utalt az ország gyorsan változó társadalmi légkörére.

Nem tanácsolom a fiataloknak, hogy az Egyesült Államokba menjenek továbbtanulni vagy munkát vállalni...

– folytatta. Elmondása szerint Amerikában ma már a legképzettebb emberek is csak nagyon nehezen találnak munkát.

Merz tells Catholic gathering in Würzburg that 'even the best educated in America have great difficulty in finding a job' — The Telegraph (@Telegraph) May 16, 2026

Az Egyesült Államokra tett újabb megjegyzései heves reakciókat váltottak ki Trump táborából. A Reuters beszámolója szerint Trump csak annyit üzent Merznek, hogy inkább saját „megtört országának“ helyrehozásán kellene dolgoznia. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt vezetője közösségi oldalán reagált a kancellár kijelentéseire:

Ironikus, hogy éppen egy olyan kancellár mutogat vészjóslóan, aki szándékosan társadalmi és gazdasági összeomlás felé vezeti a saját országát

Merz nehéz helyzetben van saját országában

Németországról szólva Merz kérte a németeket, hogy ne álljanak át „vészüzemmódra” a világban tapasztalható nehézségek miatt, és próbáljanak optimistábban tekinteni az országukban kínálkozó lehetőségekre: