Angela Merkel Merzet mentegeti

Németországban egyre nő az elégedetlenség Friedrich Merz kormányával, a koalíció támogatottsága pedig folyamatosan zuhan. Ebben a feszült politikai helyzetben szólalt meg Angela Merkel, aki nyíltan a kabinet védelmére kelt, és türelemre intette a németeket. A volt kancellár szerint túl gyorsan bélyegzik „belharcnak” a koalíción belüli vitákat, miközben arra is figyelmeztette Merzet, hogy nagyvonalúbban kellene kezelnie szociáldemokrata partnereit.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 21:00
Angela Merkel (CDU), volt német kancellár (Fotó: AFP)
Merkel megszólalása azért is kapott figyelmet, mert a német kormány támogatottsága az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent. Több közvélemény-kutatás szerint a választók jelentős része elégedetlen a kabinet munkájával, egyes felmérésekben pedig a megkérdezettek több mint 80 százaléka is kritikus véleményt fogalmazott meg a kormány teljesítményéről.

A 2005 és 2021 között hivatalban lévő volt kancellár ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy szerinte nem helyes úgy beszélni a jelenlegi kormány működéséről, mintha semmilyen eredményt nem ért volna el. Merkel úgy fogalmazott: „Nem arról van szó, hogy semmi sem történt volna.”

A volt CDU-elnök hangsúlyozta, hogy nem kíván részletesen véleményt mondani a CDU/CSU és az SPD koalíciós politikájáról, illetve a kabinet egyes döntéseiről. Ugyanakkor egyértelműen kijelentette: „Sikert kívánok ennek a kormánynak!”

Merkel a beszélgetés során a koalíción belüli vitákra is kitért. Szerinte ma Németországban túl gyorsan neveznek minden politikai nézeteltérést „belharcnak”, miközben a politikai döntéshozatal természetes része a vita és az eltérő álláspontok ütközése. 

Úgy fogalmazott, hogy nincs olyan megoldáskeresési folyamat, amely ne járna valamilyen formában vitával és egyeztetéssel.

A volt német kancellár Friedrich Merznek is üzent. Azt tanácsolta neki, hogy nagylelkűen álljon koalíciós partnereihez, vagyis a szociáldemokrata SPD-hez. Merkel szerint egy koalíciós kormány működéséhez kompromisszumokra és együttműködésre van szükség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
