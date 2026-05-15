Angela Merkel Merzet mentegeti

Merkel megszólalása azért is kapott figyelmet, mert a német kormány támogatottsága az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent. Több közvélemény-kutatás szerint a választók jelentős része elégedetlen a kabinet munkájával, egyes felmérésekben pedig a megkérdezettek több mint 80 százaléka is kritikus véleményt fogalmazott meg a kormány teljesítményéről.

A 2005 és 2021 között hivatalban lévő volt kancellár ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy szerinte nem helyes úgy beszélni a jelenlegi kormány működéséről, mintha semmilyen eredményt nem ért volna el. Merkel úgy fogalmazott: „Nem arról van szó, hogy semmi sem történt volna.”

A volt CDU-elnök hangsúlyozta, hogy nem kíván részletesen véleményt mondani a CDU/CSU és az SPD koalíciós politikájáról, illetve a kabinet egyes döntéseiről. Ugyanakkor egyértelműen kijelentette: „Sikert kívánok ennek a kormánynak!”