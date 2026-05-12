Magyar Péter maga ismerte el, hogy fehér por volt a lakásban, a rendőrség most mégis megszüntette a nyomozást

Kínos helyzetben Friedrich Merz, kifütyülték a kancellárt + videó

Komoly belpolitikai feszültség alakult ki Németországban. Friedrich Merz kancellárt saját reformtervei miatt is heves bírálatok érik, miközben a kormánykoalíción belül egyre mélyül az ellentét Lars Klingbeil alkancellárral is. A berlini szakszervezeti kongresszuson Merz beszédét heves reakciók sora kísérte, miután a nyugdíjrendszer átalakításáról és a gazdasági reformok szükségességéről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 12:11
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
A koalíciós tárgyalásokat megelőzően a kancellár a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) kongresszusán vett részt Berlinben, ahol már érkezésekor tiltakozók fogadták. Az eseményt fokozott biztonsági készültség mellett rendezték meg, a teremben pedig végig feszült légkör uralkodott. A résztvevők táblákkal demonstráltak, miközben Merz felszólalását többször hangos fujjolás és közbekiabálások zavarták meg.

A DGB ismét megválasztott vezetője, Yasmin Fahimi nyitóbeszédében több kormányzati elképzelést is bírált. Különösen az „egyoldalú teherviselést” és a munkavállalói jogok szűkítését kifogásolta. Emellett hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek nyitottak az együttműködésre a kabinettel olyan ügyekben, mint az energiaárak kezelése vagy a képzett munkaerő bevándorlása.

Merz felszólalásában a német gazdaság stagnálását, a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat és a digitalizáció elmaradását emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy Németország hosszú ideje nem használja ki teljes mértékben a lehetőségeit, ezért széles körű reformokra van szükség az egészségbiztosítás, az ápolási rendszer, a nyugdíjak, az energiapolitika és az állami bürokrácia területén. A kancellár szerint a jóléti rendszer fenntartása csak kompromisszumokkal és változtatásokkal biztosítható.

A legerősebb ellenállást az váltotta ki, amikor arról beszélt, hogy a gazdasági növekedés érdekében mindenkinek nagyobb szerepet kell vállalnia, illetve, amikor a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát a tőkepiaci alapú megoldások erősítésével kapcsolta össze. Reformelképzeléseit hosszú ideig tartó pfujolás és gúnyos reakciók kísérték, ő azonban megszakítás nélkül végigmondta beszédét.

Felszólalása végén Merz arra kérte a társadalmat, a vállalatokat és a szakszervezeteket, hogy közösen dolgozzanak Németország gazdasági megújításán és a jóléti rendszer hosszú távú fenntartásán. Távozásakor ugyanakkor a küldöttek ismét kifütyülték, ami jól mutatta a reformtervekkel szembeni erős szakszervezeti ellenállást.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
