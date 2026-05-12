Kínos helyzetben Friedrich Merz, kifütyülték a kancellárt + videó

Merz felszólalásában a német gazdaság stagnálását, a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat és a digitalizáció elmaradását emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy Németország hosszú ideje nem használja ki teljes mértékben a lehetőségeit, ezért széles körű reformokra van szükség az egészségbiztosítás, az ápolási rendszer, a nyugdíjak, az energiapolitika és az állami bürokrácia területén. A kancellár szerint a jóléti rendszer fenntartása csak kompromisszumokkal és változtatásokkal biztosítható.

A legerősebb ellenállást az váltotta ki, amikor arról beszélt, hogy a gazdasági növekedés érdekében mindenkinek nagyobb szerepet kell vállalnia, illetve, amikor a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát a tőkepiaci alapú megoldások erősítésével kapcsolta össze. Reformelképzeléseit hosszú ideig tartó pfujolás és gúnyos reakciók kísérték, ő azonban megszakítás nélkül végigmondta beszédét.

Felszólalása végén Merz arra kérte a társadalmat, a vállalatokat és a szakszervezeteket, hogy közösen dolgozzanak Németország gazdasági megújításán és a jóléti rendszer hosszú távú fenntartásán. Távozásakor ugyanakkor a küldöttek ismét kifütyülték, ami jól mutatta a reformtervekkel szembeni erős szakszervezeti ellenállást.

Pfeifkonzert für Merz beim DGB. Wer die Leistungsträger arm macht, um endlose Milliarden für fremde Kriege auszugeben, wird zu Recht ausgebuht. Dieser Auftritt beim SPD-Vorfeld zeigt: Die reformunfähige Koalition hat fertig. Höchste Zeit für die AfD! pic.twitter.com/WeaVfLWyOl — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 12, 2026

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)