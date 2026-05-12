Kínos helyzetben Friedrich Merz, kifütyülték a kancellárt + videó

A koalíciós tárgyalásokat megelőzően a kancellár a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) kongresszusán vett részt Berlinben, ahol már érkezésekor tiltakozók fogadták. Az eseményt fokozott biztonsági készültség mellett rendezték meg, a teremben pedig végig feszült légkör uralkodott. A résztvevők táblákkal demonstráltak, miközben Merz felszólalását többször hangos fujjolás és közbekiabálások zavarták meg.
A DGB ismét megválasztott vezetője, Yasmin Fahimi nyitóbeszédében több kormányzati elképzelést is bírált. Különösen az „egyoldalú teherviselést” és a munkavállalói jogok szűkítését kifogásolta. Emellett hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek nyitottak az együttműködésre a kabinettel olyan ügyekben, mint az energiaárak kezelése vagy a képzett munkaerő bevándorlása.
