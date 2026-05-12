Terrortámadásra készülhetett egy 17 éves szíriai fiatal Hamburgban

A Bild értesülései szerint a fiatal lakásán univerzális műtrágyát, folyékony grillgyújtót, símaszkot és egy kést találtak. A nyomozók úgy vélik, hogy a fiú „hitetlenek” ellen akart támadást végrehajtani, és az Iszlám Állam propagandája inspirálhatta.

Terrortámadás gyanú: pszichiátriai vizsgálatot rendeltek el

A német ügyészség pszichiátriai szakvizsgálatot is elrendelt a gyanúsított esetében. A vizsgálat összefüggésben állhat más ügyekkel is, amelyek miatt szintén eljárás folyik a fiatal ellen.

A letartóztatás több német biztonsági szerv együttműködésével valósult meg. Az akcióban részt vett a német hírszerzés, az alkotmányvédelmi hivatal, a Szövetségi Bűnügyi Hivatal, valamint a hamburgi tartományi nyomozóhatóság is.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter (Fotó: Bundesregierung)

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint a gyanúsított maga beszélt arról, hogy terrortámadást tervez. A politikus hangsúlyozta: a biztonsági szervek gyors fellépése megakadályozhatott egy súlyos támadást.

„A házkutatás során olyan eszközöket találtak, amelyek előkészületekre utalnak” – fogalmazott a miniszter a sajtónak.

Dobrindt szerint Németországban továbbra is magas a terrorfenyegetettség, amelyet a közel-keleti konfliktusok, különösen az Irán körüli feszültségek tovább növelnek.