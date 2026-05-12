Terrortámadásra készülhetett egy 17 éves szíriai fiatal Hamburgban

Terrortámadás előkészítésének gyanújával vett őrizetbe a német rendőrség egy 17 éves szíriai fiatalt Hamburgban. A német hatóságok szerint a gyanúsított iszlamista indíttatásból készülhetett merényletre, a nyomozás során pedig több olyan tárgyat is lefoglaltak, amelyek támadás előkészítésére utalhatnak.

Forrás: Junge Freiheit2026. 05. 12. 10:33
A Bild értesülései szerint a fiatal lakásán univerzális műtrágyát, folyékony grillgyújtót, símaszkot és egy kést találtak. A nyomozók úgy vélik, hogy a fiú „hitetlenek” ellen akart támadást végrehajtani, és az Iszlám Állam propagandája inspirálhatta.

Terrortámadás gyanú: pszichiátriai vizsgálatot rendeltek el

A német ügyészség pszichiátriai szakvizsgálatot is elrendelt a gyanúsított esetében. A vizsgálat összefüggésben állhat más ügyekkel is, amelyek miatt szintén eljárás folyik a fiatal ellen.

A letartóztatás több német biztonsági szerv együttműködésével valósult meg. Az akcióban részt vett a német hírszerzés, az alkotmányvédelmi hivatal, a Szövetségi Bűnügyi Hivatal, valamint a hamburgi tartományi nyomozóhatóság is.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter (Fotó: Bundesregierung)

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint a gyanúsított maga beszélt arról, hogy terrortámadást tervez. A politikus hangsúlyozta: a biztonsági szervek gyors fellépése megakadályozhatott egy súlyos támadást.

„A házkutatás során olyan eszközöket találtak, amelyek előkészületekre utalnak” – fogalmazott a miniszter a sajtónak.

Dobrindt szerint Németországban továbbra is magas a terrorfenyegetettség, amelyet a közel-keleti konfliktusok, különösen az Irán körüli feszültségek tovább növelnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Képernyőkép) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
