  • Véres bosszúra uszít az Iszlám Állam: európai ország áll a terrorszervezet célkeresztjében
Véres bosszúra uszít az Iszlám Állam: európai ország áll a terrorszervezet célkeresztjében

A gázai háború árnyékában az Iszlám Állam újra támadásba lendült. Ezúttal nem fegyverekkel, hanem szavakkal. Legújabb propagandakiadványukban nyíltan felszólítja az Iszlám Állam a követőit, hogy kövessenek el véres merényleteket Franciaországban és más nyugati országokban. „Öljetek meg minden keresztényt és zsidót!” – hangzik a sokkoló üzenet, amely megrázta a francia hatóságokat és felkavarta a közvéleményt. Vajon újabb terrortámadások hulláma fenyegeti Európát?

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 15:22
Izrael-ellenes tüntetők (Fotó: AFP)
Izrael-ellenes tüntetők (Fotó: AFP)
Az Iszlám Állam terrorszervezet legújabb propagandakiadványában arra buzdítja a fiatal „egyistenhívő muszlimokat”, hogy minden eszközzel öljék meg a keresztényeket és zsidókat Franciaországban. 

Támadásokra szólít fel az Iszlám Állam (Fotó: AFP)
Támadásokra szólít fel az Iszlám Állam (Fotó: AFP)

Vérrel borítaná be Európát az Iszlám Állam

A Le Figaro francia napilap által megszerzett, al-Naba című arab nyelvű magazin legfrissebb számában az Iszlám Állam részletesen foglalkozik a gázai háborúval, és az azt követő megtorlásra szólít fel. A kiadvány szerint „a muszlimok szenvedései Gázában súlyosbodtak az elmúlt napokban a zsidók által indított pusztító háború miatt”. A cikk így folytatja: 

Vakon támadnak repülőgépeikkel, rakétáikkal és bombáikkal, nem tesznek különbséget ház, mecset, iskola vagy kórház között. A mártírok tucatjával és százával esnek el, többségük nő, gyermek és idős ember.

Az Iszlám Állam élesen bírálja a nyugati országokat, köztük Franciaországot, amiért támogatják Izraelt a konfliktusban. A szervezet szerint a tűzszüneti kezdeményezések csak arra szolgálnak, hogy „megmentsék a zsidókat az eltűnés és összeomlás fenyegetésétől”.

A magazin különösen fenyegető üzenetet fogalmaz meg Franciaország ellen: 

Ó egyistenhívő muszlimok… Támadjátok meg a zsidókat és keresztényeket, tömegeiket és konvojaikat Amerika és Európa utcáin és útjain, különösen Franciaországban. Ne kíméljétek őket, támadjátok meg, öljétek meg őket minden eszközzel: autóval, késsel, lőfegyverrel vagy tűz gyújtásával.

Marc Hecker terrorizmus-szakértő szerint Franciaország „különleges bánásmódban részesül a nemzetközi dzsihadista propagandában, amely úgy mutatja be, mint egy iszlámellenes háborút folytató államot.”

A hatóságok most részletesen elemzik ezt a veszélyes propagandaanyagot, amely újabb terrortámadások veszélyét jelenti Franciaország és más nyugati országok számára.

Borítókép: Izrael-ellenes tüntetők (Fotó: AFP)

