Roncsderbi a parkolóban, autótöréssel rendezték a vitát + videó

Egymásnak feszült a BMW és Mercedes, a harc vége meglepően alakult.

2025. 12. 29. 12:17
Forrás: ItemFix
Amerikában vette fel valaki az erkélyéről a háza alatti parkolóban kialakult roncsderbit. Nem tudni, hogy mi volt a konfliktus oka, a videón már csak azt látni, hogy a BMW X4 sofőrje belehajt a Mercedes ML-be, amely csúszás közben még egy tetőszerkezetet is ledönt. 

Amikor a mercedeses menekülni próbál, a BMW-s utána ered, de a végén ő húzza a rövidebbet.

 

