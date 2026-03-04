Forgalommal szemben hajtott az M7-esen, de időben észrevette, hogy hibázott – videó

Egy Ford sofőrje hosszú kilométereken át haladt járművével szabálytalanul – a forgalommal szemben a belső sávban –, majd végül útját a Balatonlellei pihenőben szakította meg. Szerencséjére a forgalom nem volt erős, baleset és személyi sérülés nem történt.

Mit tegyen az ember, ha ilyet lát?