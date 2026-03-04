Forgalommal szemben hajtott az M7-esen, de időben észrevette, hogy hibázott – videó

Egy Ford sofőrje hosszú kilométereken át haladt járművével szabálytalanul – a forgalommal szemben a belső sávban –, majd végül útját a Balatonlellei pihenőben szakította meg. Szerencséjére a forgalom nem volt erős, baleset és személyi sérülés nem történt.
Mit tegyen az ember, ha ilyet lát?
- Húzódjon le a külső sávba!
- Azonnal értesítse a 112-es segélyhívót! Mondja el, hogy hol, milyen irányban és mit látott!
- Villogtatással, dudálással figyelmeztesse a szabálytalan autóst, és jelezzen a forgalom többi résztvevőjének is!
- Ne hősködjön! Maradjon higgadt, ne rántsa el hirtelen a kormányt, ne próbálja meg megállítani a szabálytalanul közlekedőt.
- Védje a saját és utasai testi épségét. És jelezze a pontos helyszínt és irányt a 112-n!
