Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

autós hírmkifM7-es autópálya

Forgalommal szemben hajtott az M7-esen, de időben észrevette, hogy hibázott – videó

Egy forgalommal szemben haladó Fordot rögzített az MKIF egyik forgalomfigyelő kamerája az M7-es autópályán még februárban.

2026. 03. 04. 8:31
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Egy Ford sofőrje hosszú kilométereken át haladt járművével szabálytalanul – a forgalommal szemben a belső sávban –, majd végül útját a Balatonlellei pihenőben szakította meg. Szerencséjére a forgalom nem volt erős, baleset és személyi sérülés nem történt.

Mit tegyen az ember, ha ilyet lát?

  • Húzódjon le a külső sávba! 
  • Azonnal értesítse a 112-es segélyhívót! Mondja el, hogy hol, milyen irányban és mit látott!
  • Villogtatással, dudálással figyelmeztesse a szabálytalan autóst, és jelezzen a forgalom többi résztvevőjének is! 
  • Ne hősködjön! Maradjon higgadt, ne rántsa el hirtelen a kormányt, ne próbálja meg megállítani a szabálytalanul közlekedőt. 
  • Védje a saját és utasai testi épségét. És jelezze a pontos helyszínt és irányt a 112-n!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
