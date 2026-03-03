Sokakat érintő változás történt az autók vizsgáztatásánál

Egy évvel ezelőtt fontos módosítás történt a hazai gépjárművek adminisztrációjában: a törzskönyvek után már az újonnan kiadott forgalmi engedélyekből is kikerült a motorszám (P5-ös rubrika), ugyanis az többé már nem minősül egyedi azonosítónak. Ezzel lényegesen egyszerűbbé vált az olvashatatlan azonosítójú vagy műszaki hiba miatt cserére érett erőforrások ügyintézése, idén február 26-ról pedig az eredetiségvizsgálat menete is módosult: már nem keresik meg, fotózzák le és rögzítik a központi járműnyilvántartásban a motorszámot. Mint az Autósélet cikkéből kiderül, mindez a gyakorlatban úgy fest, hogy az ellenőrzés során továbbra is felnyitják a gépháztetőt és szemrevételezik a motort, annak adatait azonban már nem rögzítik.

Már nem nézik eredetvizsgán a motorszámot

Fotó: Stefler Balázs

Véget ér tehát az AF-es számsorok, illetve a beépítési- és származásellenőrzéses hivatalos motorcserék korszaka, az eredetvizsgán csak az alvázszámot és az adattáblákat veszik nagyító alá. Akinek tehát például generálra szorul a motorja, és e művelet áránál olcsóbban szerez egy bontott erőforrást, sokkal könnyebben beépíttetheti azt – feltéve, hogy típusazonos. Aki viszont például tuningolási lehetőséget látva nagyobb blokkra váltana, urambocsá a benzinesét dízelre cserélné, a motorszámellenőrzés hiányában sem fogja tudni külön engedélyezés nélkül, fű alatt véghez vinni a beavatkozást. Ugyanis műszaki vizsgán továbbra is alaposan szemügyre veszik a blokkot, sőt, megkereshetik a lökettérfogatról és egyebekről árulkodó motorkódot is.