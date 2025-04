Jelentős változás a forgalmiknál: eltűnik egy adat az iratból

2025 április elsejétől Magyarországon új típusú forgalmi engedélyeket vezettek be, amelyek már nem tartalmazzák a járművek motorszámát vagy motorkódját – írja a Totalcar. Ugyanakkor ezek az adatok továbbra is szerepelnek a járműnyilvántartásban és a műszaki adatlapokon, tehát az eredetiségvizsgálaton ezek ellenőrzése továbbra is kötelező.

A motorszám a jármű egyedi azonosító jele maradt, és nyilvántartásba kell venni, vagyis ha a tulaj motort cserélne az autójában, továbbra is köteles bejelenteni, de már nem kell új forgalmit vagy törzskönyvet csináltatnia – írják. Utóbbiról már tavaly levették a motorszámot és a motorkód mezőt. Az adminisztratív és pénzügyi terhek csökkenése mellett, az állami nyilvántartások (JSZP, KÖKIR, KERT) továbbra is tartalmazzák mindkét azonosítót, a motorszám vizsgálata pedig a jogszabály szerint ezután is kötelező eleme az autóvizsgáknak.

A vizsgáló pedig továbbra is megbuktathatja az autót, amennyiben azt tapasztalja, hogy az autóban lévő motor száma vagy kódja nem egyezik az állami nyilvántartásban szereplővel.

A változás gyakorlati előzménye, hogy sokszor eddig is figyelmen kívül hagyták a motorszám bejegyzését, főleg olyankor, amikor az új motor típusa megegyezett a régivel. Az új rendszer most legalizálja ezt a gyakorlatot: már nem kell új forgalmit kérni, motor cserélése esetén, csak a hatósági adatbázis frissül.

A változás áprilistól várható, az okmányirodák a jövőben már nem adnak ki új forgalmit motorcsere esetén, csak felvezetik az új motorszámot az állami nyilvántartásba.

Az autósoknak ezt követően érdemes körültekintőnek lenniük a bontott motorcserés vagy külföldről behozott járművek esetében. Autóvásárlások előtt fontos lesz összevetni az állami rendszerben, a JSZP felületén elérhető járműadatokat, az autóban megtalálható adatokkal.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Police.hu)