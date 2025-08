Drogcsempészek menekültek a vízen + videó

Nagy-Britannia már régóta a drogkereskedők egyik kedvelt célpontja. Az azonban ritkán fordul elő, hogy ekkora mennyiséget és ilyen látványosan fogjanak meg a hatóságok, a drogcsempészekkel együtt. Scott Johnston, Terry Willis, Michael May és Edwin Tabora Baca elfogásáról ráadásul az akcióról videó is készült – számolt be róla a The Guardian.

A drogcsempészek folyamatosan próbálkoznak a brit partoknál

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU AGENCY

A mostani akció azonban rávilágított azokra a módszerekre, amelyeket a csempészek és a dél-amerikai drogkartellek használnak napjainkban. A négy férfit ugyanis már várták a brit partiőrség és a határőrség tagjai, miután a közelben járőröző egyik hajó gyanús aktivitást jelzett a partoktól közel negyven kilométerre. Az összehangolt akcióból világosan kiderült, hogy a csempészek új módszerrel dolgoznak.

Dél-Amerika partjaitól ugyanis egy nagy hajó tette meg az utat, azonban a brit partokhoz közel érve a kokaint tartalmazó szállítmányt tervezetten vízbe dobták, hogy aztán azt egy kisebb, kevésbé észrevehető hajó továbbvigye és átadja egy gyors gumicsónaknak. A drogot végül nekik kellett volna célba juttatni.

Az agyafúrt módszer azonban nem működött, hiszen a hatóságok lekapcsolták a halászhajót – aminek kapitányát lefizették – majd a gumicsónakkal száguldozó csempészek nyomába eredtek.

A kis hajó és négyfős legénysége 35 kilométert menekült a hatóságok elől nagy sebességgel, míg végül partot értek Cornwallban.

Innen lábon próbáltak meg menekülni, azonban mindhiába, a hatóság emberei utolérték őket, pénteken pedig már bíróság előtt is álltak. A bűnösségét mind a négy vádlott tagadta, azonban a csónakban található, nyolcmilliárd forintnak megfelelő mennyiségű kokaint nehéz volt letagadni. A rendőrségi közlés szerint egyébként habár az akció sikeres volt, még közel sem végeztek. Jelenleg is dolgoznak a teljes hálózat felszámolásán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)