Quo vadis, Európa?

Budapesten, az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság nagy lelkesedésével és odaadásával július 22-én megemlékeztek az 1456-os nándorfehérvári diadalról, amikor a mai Belgrádnál 569 évvel ezelőtt lezajlott Európa történelmének egyik legfontosabb ütközete.

Abban az időben, közvetlenül Konstantinápoly elfoglalása után, az Oszmán Birodalom II. Mehmed szultán uralkodása alatt arra törekedett, hogy minél mélyebbre hatoljon be Európába. Az akkori Nándorfehérvár kulcsfontosságú várként védte a kontinens szívét. A bátorság és az egység éppen itt állította meg a további hódítást. Hunyadi János impozáns magyar hadvezér vezetésével a sokféle emberből, katonákból, parasztokból és önkéntesekből álló keresztény sereg szembeszegült a hódítókkal. A számok szerint is óriási túlerővel szemben nemcsak a várért küzdöttek, hanem itt védték magát Európát is. A keresztény Európa nagy várakozással, lélegzet-visszafojtva várta az ütközet kimenetelét. Amikor a védők visszaverték az ostromlók támadását és kivívták a győzelmet, III. Kallixtus pápa rendeletére egész Európában szólt a déli harangszó. Ez a hagyomány a mai nap is él.

Az évfordulóról való megemlékezés arra késztetett, hogy elgondolkodjak Európa későbbi történelmén, amely – sajnos – főként a kölcsönös összetűzések és a megosztottság sokaságát jegyzi a nagy rombolásoknak, a határok átszabásának, а családi tűzhelyek kioltásának és az emberi életek elvesztésének minden következményével együtt. Vajon 1456-ban volt Európa utoljára igazán egységes?

Gondolkodásra nemcsak e fontos dátumról való megemlékezés késztetett, hanem a kontinensünk pillanatnyi helyzete is: háború tombol Ukrajna és Oroszország között, és nincs lehetőség a béke megőrzésére.

Ezekben a napokban még egy dátumra emlékezünk. Egy dátumra, amely annak a népnek a számára fontos, ahova tartozom – a Vihar Hadműveletnek (szerbül és horvátul: Operacija Oluja) most van a 30. évfordulója. Az 1995 augusztus 4-e és 9-e közötti időszakban a horvát katonaság és rendőrség katonai akciót hajtott végre Horvátországnak a szerb lakosság által lakott térségében.