A líbiai parti őrség tüzet nyitott a migránsmentő hajóra

Egy NGO-hajót, az Ocean Vikinget a líbiai parti őrség megtámadta a Földközi-tengeren, fedélzetén 87 migránssal, köztük kilenc kiskorúval. A gyermekjogi szervezetek döbbenettel reagáltak a líbiai parti őrség lépésére, amely több száz lövést adott le.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 22:30
Az Ocean Viking nevű hajó Fotó: MARCO ZAC Forrás: NurPhoto
Egy a Földközi-tengeren tevékenykedő NGO-hajót, az Ocean Vikinget a líbiai parti őrség megtámadta a nemzetközi vizeken. A hajót üzemeltető szervezet, az SOS Mediterranée az X-en közzétett közleménye szerint a líbiai parti őrség több száz lövést adott le a hajóra, amelyen több tucat migráns – köztük gyerekek – tartózkodott – írja az Exxpress. Korábban többször is írtunk az Ocean Viking nevű hajóról, ami már több száz (ha nem ezer) illegális bevándorlót mentett meg a biztos haláltól.

A líbiai parti őrség tüzet nyitott a migráns-mentő hajóra
A líbiai parti őrség tüzet nyitott a migránsmentő hajóra. Fotó: SOS Mediterranee/Johanna de Tessieres

A líbiai parti őrség kérdés nélkül tüzelt

Az incidens idején az Ocean Viking fedélzetén 87 migráns tartózkodott, köztük kilenc kísérő nélküli kiskorú, akiket nem sokkal korábban egy gumicsónakból mentettek ki a líbiai partoknál.

Az Ocean Viking jelenleg Olaszország felé tart, miután a római belügyminisztérium a toszkániai Marina di Carrara kikötőt jelölte ki célkikötőként. Még a líbiai parti őrség támadása előtt a SOS Mediterranée kritizálta a kijelölt kikötő nagy távolságát – amely körülbelül 1300 kilométerre van a mentés helyszínétől. Ez három és fél napos utat jelent, amely alatt a hajó nem tud további migránsokat menteni a Földközi-tengeren. A gyerekjogi szervezet, a Save the Children döbbenettel reagált. 

Hány gyermeknek, családnak és migránsnak kell még meghalnia, mielőtt végre egy koordinált keresési és mentési rendszer jönne létre, amely megelőzi az ilyen tragédiákat? Egy rendszer, amely nemcsak az emberkereskedelemmel küzd, hanem lehetővé teszi a mentőhajóknak, hogy folytassák életmentő munkájukat

 – állt a közleményben.

Borítókép: Az Ocean Viking nevű hajó (Fotó: AFP)

