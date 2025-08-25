Egy a Földközi-tengeren tevékenykedő NGO-hajót, az Ocean Vikinget a líbiai parti őrség megtámadta a nemzetközi vizeken. A hajót üzemeltető szervezet, az SOS Mediterranée az X-en közzétett közleménye szerint a líbiai parti őrség több száz lövést adott le a hajóra, amelyen több tucat migráns – köztük gyerekek – tartózkodott – írja az Exxpress. Korábban többször is írtunk az Ocean Viking nevű hajóról, ami már több száz (ha nem ezer) illegális bevándorlót mentett meg a biztos haláltól.

A líbiai parti őrség tüzet nyitott a migránsmentő hajóra. Fotó: SOS Mediterranee/Johanna de Tessieres

A líbiai parti őrség kérdés nélkül tüzelt

Az incidens idején az Ocean Viking fedélzetén 87 migráns tartózkodott, köztük kilenc kísérő nélküli kiskorú, akiket nem sokkal korábban egy gumicsónakból mentettek ki a líbiai partoknál.

Az Ocean Viking jelenleg Olaszország felé tart, miután a római belügyminisztérium a toszkániai Marina di Carrara kikötőt jelölte ki célkikötőként. Még a líbiai parti őrség támadása előtt a SOS Mediterranée kritizálta a kijelölt kikötő nagy távolságát – amely körülbelül 1300 kilométerre van a mentés helyszínétől. Ez három és fél napos utat jelent, amely alatt a hajó nem tud további migránsokat menteni a Földközi-tengeren. A gyerekjogi szervezet, a Save the Children döbbenettel reagált.