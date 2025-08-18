Rendkívüli

Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Európai UnióNational Endowment for DemocracyMagyarország

Kiderült: ugyanazok a globalista NGO-k állnak az ukrán álcivilek és Magyar Péterék mögött

Hatvanhárom ukrán szervezetet regisztráltak Brüsszelben hivatalos lobbicsoportként – derül ki az Ellenpont feltárásából. A kötelezően nyilvánosságra hozott pénzügyi beszámolókból azonban világosan látszik: ezeknek az álcivilnek nevezett szervezeteknek a hátterében ugyanazok a globalista NGO-k állnak, amelyek a magyar baloldalt és Magyar Pétert is finanszírozzák.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 9:55
magyar Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatvanhárom ukrán székhelyű szervezetet regisztráltak Brüsszelben mint lobbiszervezetet. A regisztrációhoz szükséges a finanszírozási háttér ismertetése is. Ebből pedig kiderül, hogy az álcivil szervezetek jelentős része mögött ugyanazok a globalista NGO-k állnak, mint Magyar Péter és a magyar baloldal mögött – írja az Ellenpont.

 

Center for Civil Liberties/Polgári Szabadságjogok Központja

Center for Civil Liberties/Polgári Szabadságjogok Központja nevű ukrán szervezet regisztrált NGO-ként van jelen Brüsszelben. A honlapjukra fellátogatva a társulás egy tipikus álcivil szervezet képét mutatja. Korábbi tevékenységként megemlítik a 2014-es „legális Majdan-barikád” létrehozását. Jelenlegi célkitűzése a szervezetnek elérni, hogy az Oroszországi Föderációt kizárják az ENSZ Biztonsági Tanácsából. 

Ezek után nem lepődünk meg azon sem, hogy a civil szervezet finanszírozási hátterében megtaláljuk a globalista világ legjavát. 

A szervezet teljes bevétele 2023-ban 805 ezer euró – mai árfolyamon számítva 322,176 millió forint volt. A fenti összeg jelentős részét az alábbi szervezetek adták össze: 

  1. A magyar baloldali médiát is fizető US State Department (USAID) több mint nyolcvanezer dollárt adott,
  2. A Magyarországon szintén nagyon aktív National Endowment for Democracy 73 ezer dollárt adott, 
  3. A Soros György-féle Foundation Open Society Institute pedig 65 ezer dollárt adott 2024-ben ennek a civil szervezetnek. 
  4. A további adományozók is érdekesek: holland Helsinki Bizottság, Freedom House és a sort lehet folytatni.

 

Centre for Defence Strategies/Védelmi Stratégiai Központ

A Centre for Defence Strategies/Védelmi Stratégiai Központ célja a honlapja szerint védelmi problémák feltárása, a legjobb szakértők bevonása, kutatások elvégzése. A kutatásokból aztán jelentéseket készítenek vélhetően a Zelenszkij-kormányzat támogatására. 

Ez teljesen érthető tevékenység lenne, ha ezt kizárólag Ukrajnában végeznék, azonban a szervezet Brüsszelben is aktív és lobbistaként van jelen a portál tájékoztatása szerint.

A honvédelemmel foglalkozó, ukrán NGO teljes büdzséje 194 285 euró, azaz mai árfolyamon számítva 77,536 millió forint volt 2023-ban. A fenti összeget két ismert civil szervezet adta össze:

Egyrészt a korábbi cikkeinkben már bemutatott International Renaissance Foundation, vagyis az Open Society ukrán leányvállalata, amely 53 950 eurót, és a National Endowment for Democracy, amely 122 448 eurót adott.

Forrás: ellenpont

Ha esetleg azt gondolnánk, hogy egy környezetvédelmi célú civil szervezet minden politikai befolyásolási hátszéltől mentesnek tekinthető, akkor nagyon tévedünk. A Centre for Environmental Initiatives Ecoaction/Környezetvédelmi Kezdeményezések Központja civil szervezet a háború második évében, 2023-ban 1 024 226 eurós – mai árfolyamon számítva 410,252 millió forintos költségvetéssel rendelkezett. 

Ebből az ukrán Soros-szervezet, az International Renaissance Foundation (IRF) 39 307 eurót adott, az utóbbi időben politikailag szintén aktív Greenpeace pedig 94 427 euróval járult hozzá a büdzséjükhöz. És a sort lehet bőven folytatni.

Persze nem kétségbe vonva a környezetvédelem fontosságát, elgondolkodtató, hogy vajon a környezetvédelmre juttatott több mint egymillió eurót vajon ilyen célra fordították-e a háborúban álló országban.

 

Foreign Policy Council „Ukrainian Prism” 

A Foreign Policy Council „Ukrainian Prism” nevű külpolitikai civil szervezet honlapjáról kiderült, nagyobb, külpolitikai elemzéseket tartalmazó oldalról van szó, amelyik a globalista baloldal hangvételét képviseli. 

Ki fizeti a Brüsszelben is aktív, külpolitikai szervezetet? 

  1. A támogatók közt itt is megtalálható az Open Society Foundation, amely az IRF-en keresztül 142 ezer 500 euró támogatást vett fel. 
  2. Természetesen jelen van a National Endowment for Democracy, 
  3. a Friedrich Ebert Foundation és sok másik ismert baloldali-globalista szervezet is.

 

Media Initiative for Human Rights

Hasonlóan politikailag motivált a Media Initiative for Human Rights/Emberi Jogokért indított médiakezdeményezés nevű szervezet is. A leírás szerint a MIHR céljai közé tartozik „médiakampányok lebonyolítása, újságírói vizsgálatok lefolytatása, kutatások végzése és elemzések fejlesztése, érdekképviselet nyújtása nemzeti és nemzetközi szinten az áldozatok érdekeinek biztosítása érdekében, valamint segítségnyújtás az ukrán kormánynak”. 

Milyen pénzből segítik az ukrán kormányt és lobbiznak Brüsszelben?

A teljes összeg, amelyből a cég gazdálkodott a tavalyi évben, 778 460 euró, azaz mai árfolyamon számítva 310,670 millió forint. 

  1.  Ebből a magyar médiatámogatásokról is ismert USAID-től érkezett 108 915 euró, azaz mai árfolyamon számítva 311,800 millió forint.
  2. A The International Renaissance Foundationtől, azaz Soros ukrán alapítványától 46 582 euró érkezett.

 

A többi támogató is hasonló álcivil háttérrel rendelkezik.  

Fotó: ellenpont

 

Internews Ukraine

Bőkezűen támogatják az Internews Ukraine nevű médiaprojektet is, amelynek célja professzionális újságírók képzése, az ukrán, „független” média támogatása. 

Az Internews ukrán szervezete összesen 1,408 millió euró, azaz mai árfolyamon számítva 564,250 millió forintnyi támogatást kapott az Európai Uniótól csak a 2023-as évre. Ezek között a dezinformáció elleni küzdelem és a EU-Ukrajna projekt támogatása is szerepelt már 2023-ban is a célkitűzések között.

 

Kyiv School of Economics Institute

Jutott pénz egy ukrán think-tankre is, hiszen a Kyiv School of Economics Institute 4,5 millió euróból gazdálkodott 2024-ben. A szervezet olyan témákkal foglalkozik, mint például az Oroszország elleni szankciók, a háború hatásai az ukrán mezőgazdaságra és így tovább. 

A think tank együttműködő partnerei között olyan szervezetek szerepelnek, mint például a Magyarországon is aktív USAID vagy a Transparency International.

A fenti összegből 2 349 230 euró támogatást az Európai Uniótól kapott a háttérszervezet, vagyis a Soros-szervezetek és az Európai Unió támogatása összeért mögötte.

 

Ukrainian Women’s Fund

És ha esetleg azt gondolnánk, hogy a háború éveiben nincs pénz a női jogokra, akkor nagyon tévedünk, hiszen a Ukrainian Women’s Fund 2023-ban összesen 6,458 millió euróból, azaz több, mint két és fél milliárd forintból gazdálkodott.

A gyanúsan nagy költségvetés fő támogatói közt természetesen az Európai Unió is szerepel, de Ukrajna amerikai nagykövetsége, a kanadai és a holland kormány is fizette ezt a szervezetet. Kérdés, hogy valóban a női jogok védelmére adták ezt a nagy összeget vagy esetleg burkoltan a háború további finanszírozására.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu