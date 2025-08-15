Magyar PéterUkrajnaháborúDatAdat

Így kapcsolódik a guruló dollárok mögötti birodalom Magyar Péterhez és Ukrajnához

A Bajnai-körhöz köthető Estratos cégcsoport és a berlini Vitsche szervezet kapcsolati hálója nemcsak Ukrajnához és Zelenszkij kabinetjéhez ér el, hanem a magyar ellenzéki politikai térbe is. A nyugat-európai, ukrajnai és Soros-alapítványi kapcsolatok révén a hálózat támogatást nyújt a fegyverszállításoknak, a háborúpárti narratívának, és közvetetten a 2026-os kormányváltást célzó magyar ellenzéki erőknek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 9:46
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram)
A Bajnai Gordonhoz és köreihez kötődő DatAdat cégcsoport a 2022-es választások előtt másfél milliárd forintnyi külföldi forráshoz jutott, amelyet a baloldali kampányban használtak fel. Azóta a társaság Estratos néven működik, és neve felbukkant a Tisza Párt elődszervezete, a Talpra Magyarok adatkezelői között is – írja az Ellenpont.

Az Estratos cégháló feltérképezése során számos hazai és nemzetközi szervezethez vezetnek a szálak, köztük a berlini székhelyű, ukrán Vitsche nevű szervezethez. Ez az összeköttetés azt jelenti, hogy a Magyar Péter mögött álló kör kapcsolata egészen a Zelenszkij-kabinet berlini partnereiig ér el.

 

Zelenszkijtől a fegyverszállításig

A Vitsche 2022 januárjában alakult Berlinben, célja saját meghatározása szerint az orosz dezinformáció elleni küzdelem, valamint az ukrán identitás erősítése Európában. Bár hivatalosan kulturális és közösségépítő tevékenységet hirdetnek, már induláskor aktívan lobbiztak a német kormánynál fegyverszállításokért, sőt több ezres tüntetést szerveztek, követelve, hogy a Berlin által felajánlott katonai segítség volumene növekedjen.

Tavasszal kiadott közleményükben Ne legyen béke bármi áron címmel egyértelműen

a háború folytatását sürgették, a békepárti kezdeményezéseket pedig a Kreml érdekeit szolgáló lépésnek minősítették.

A szervezet több alkalommal bírálta a magyar kormányt, és részt vett a 2022 októberi, berlini magyar nagykövetség előtti demonstráción is, ahol Daniel Freund német EP-képviselővel és a Momentum németországi szervezetével együtt tiltakozott. Freund nem először állt a magyar ellenzék oldalára: rendszeresen felszólalt a hazánknak járó uniós források visszatartása mellett, és korábban a Magyar Péter melletti kiállásáról is ismert.

 

Kapcsolati háló a Soros-birodalomig

A Vitsche partnerei között kormányzati intézmények (például a Német Külügyminisztérium) mellett számos nemzetközi NGO szerepel, köztük olyanok, amelyek Soros György alapítványával, az Open Society Foundationsszel működnek együtt. Maga a Vitsche 2023-ban közvetlenül is elnyert mintegy 212 ezer dolláros támogatást az Open Societytől.

A szervezet szoros kapcsolatban áll a kijevi Renaissance (Újjászületés) Alapítvánnyal, amely Soros egyik legfontosabb ukrajnai intézménye. A Renaissance vezetői és tanácsadói közül többen meghatározó szerepet töltenek be más, háborúpárti szervezetekben is, mint például a Nobel-békedíjas Polgári Szabadságjogok Központja (CCL), vagy a Nemzetközi Központ az Ukrán Győzelemért (ICUV). Ezen szervezetek támogatói között megtalálható az Európai Bizottság, a USAID és a National Endowment for Democracy – utóbbi olyan magyar médiumokat is finanszírozott, mint a 444, a Klubrádió, a Tilos Rádió vagy a Magyar Hang.

A Vitsche hálózata tehát a nyugat-európai és ukrajnai civil szféra, kormányzati szervek, nemzetközi donorok és Soroshoz köthető alapítványok szoros összefonódásából áll.

E kapcsolati rendszer révén a magyar belpolitikai térben is érezhető hatásuk, különösen a kormányváltást sürgető ellenzéki erők támogatásán keresztül. A Momentum már jelezte, hogy nem indul a 2026-os választásokon, hogy ezzel is növelje a kormányváltás esélyét – ez egybecseng a Vitsche és partnerei politikai üzeneteivel.

Az Estratos – a volt DatAdat – és a berlini Vitsche közötti kapcsolat így nem pusztán adminisztratív adatkezelési együttműködésnek tűnik, hanem része annak a kiterjedt, nemzetközi hálózatnak, amely egyszerre érinti a háborús narratívát, az ukrajnai politikai érdekeket és a magyar ellenzéki stratégiát.

Borítókép: Magyar Péter és ukrán barátja, Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram)

