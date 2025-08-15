Így kapcsolódik a guruló dollárok mögötti birodalom Magyar Péterhez és Ukrajnához

A Bajnai Gordonhoz és köreihez kötődő DatAdat cégcsoport a 2022-es választások előtt másfél milliárd forintnyi külföldi forráshoz jutott, amelyet a baloldali kampányban használtak fel. Azóta a társaság Estratos néven működik, és neve felbukkant a Tisza Párt elődszervezete, a Talpra Magyarok adatkezelői között is – írja az Ellenpont.

Az Estratos cégháló feltérképezése során számos hazai és nemzetközi szervezethez vezetnek a szálak, köztük a berlini székhelyű, ukrán Vitsche nevű szervezethez. Ez az összeköttetés azt jelenti, hogy a Magyar Péter mögött álló kör kapcsolata egészen a Zelenszkij-kabinet berlini partnereiig ér el.

Zelenszkijtől a fegyverszállításig

A Vitsche 2022 januárjában alakult Berlinben, célja saját meghatározása szerint az orosz dezinformáció elleni küzdelem, valamint az ukrán identitás erősítése Európában. Bár hivatalosan kulturális és közösségépítő tevékenységet hirdetnek, már induláskor aktívan lobbiztak a német kormánynál fegyverszállításokért, sőt több ezres tüntetést szerveztek, követelve, hogy a Berlin által felajánlott katonai segítség volumene növekedjen.

Tavasszal kiadott közleményükben Ne legyen béke bármi áron címmel egyértelműen

a háború folytatását sürgették, a békepárti kezdeményezéseket pedig a Kreml érdekeit szolgáló lépésnek minősítették.

A szervezet több alkalommal bírálta a magyar kormányt, és részt vett a 2022 októberi, berlini magyar nagykövetség előtti demonstráción is, ahol Daniel Freund német EP-képviselővel és a Momentum németországi szervezetével együtt tiltakozott. Freund nem először állt a magyar ellenzék oldalára: rendszeresen felszólalt a hazánknak járó uniós források visszatartása mellett, és korábban a Magyar Péter melletti kiállásáról is ismert.

Kapcsolati háló a Soros-birodalomig

A Vitsche partnerei között kormányzati intézmények (például a Német Külügyminisztérium) mellett számos nemzetközi NGO szerepel, köztük olyanok, amelyek Soros György alapítványával, az Open Society Foundationsszel működnek együtt. Maga a Vitsche 2023-ban közvetlenül is elnyert mintegy 212 ezer dolláros támogatást az Open Societytől.