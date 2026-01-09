néprajzi múzeumszépművészeti múzeummagyar nemzeti múzeum közgyűjteményi központmagyar nemzeti galériapetőfi irodalmi múzeumludwig múzeum - kortárs művészeti múzeum

Ingyenesen lesz látogatható több országos múzeum állandó kiállítása

Ingyenesen látogathatóak lesznek a magyar kultúra napján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ tagintézményei, továbbá a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum állandó kiállításai.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 18:30
Forrás: Magyar Nemzeti Galéria
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint az intézmények közleményéből kiderült, a magyar kultúra napján, január 22-én többek között a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum állandó kiállításai tekinthetők meg ingyenesen. A vezetők egyben kérik az ország közgyűjteményeit, hogy e jeles napon lehetőségeik szerint csatlakozzanak kezdeményezésükhöz.

múzeum
A magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása is ingyenesen látogatható

A kezdeményezés a magyar kultúra ünnepnapján ráirányítja a figyelmet a magyar kultúra alapjait képező, rendkívül gazdag és sokrétű gyűjteményi anyagra, és egyben arra a felelősségre és szerepvállalásra, amellyel Magyarország múzeumai végzik feladataikat az év minden napján nemzeti kultúránk és identitásunk megőrzése és megerősítése érdekében

– áll a közleményben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.