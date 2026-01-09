Ingyenesen lesz látogatható több országos múzeum állandó kiállítása

Mint az intézmények közleményéből kiderült, a magyar kultúra napján, január 22-én többek között a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum állandó kiállításai tekinthetők meg ingyenesen. A vezetők egyben kérik az ország közgyűjteményeit, hogy e jeles napon lehetőségeik szerint csatlakozzanak kezdeményezésükhöz.

A magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása is ingyenesen látogatható

A kezdeményezés a magyar kultúra ünnepnapján ráirányítja a figyelmet a magyar kultúra alapjait képező, rendkívül gazdag és sokrétű gyűjteményi anyagra, és egyben arra a felelősségre és szerepvállalásra, amellyel Magyarország múzeumai végzik feladataikat az év minden napján nemzeti kultúránk és identitásunk megőrzése és megerősítése érdekében

– áll a közleményben.