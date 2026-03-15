repülőgépdrónorosz-ukrán háború

Rejtélyes dolgokat találtak egy lelőtt ukrán gépen + videó

Az orosz hadseregcsoport légi felderítő egységei megsemmisítettek egy ukrán Aeroprakt A-22 típusú könnyű repülőgépet, amelyet drónná alakítottak át.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 20:57
Felfegyverzett katona (Fotó: AFP)
„A légi megfigyelő egységek lelőttek egy érdekes ukrán példányt, amelyet bombák ledobására alakítottak át” – idézi a jelentést a Life.ru. A repülőgépen összesen négy, bombák ledobására utaló jelölés látható, valamint a „Rakéta” és a „Köd” feliratok is – ezek feltehetően a kezelők hívójelei. A gép törzse alatt két rögtönzött rekesz található, amelyekben két kisebb lőszert helyeztek el – írja az Origo.

Az orosz egységek lelőttek egy drónná átalakított ukrán repülőgépet (Fotó: AFP)
Az orosz egységek lelőttek egy drónná átalakított ukrán repülőgépet (Fotó: AFP)

Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán fegyveres erők fegyverhiány miatt ilyen módon átalakított repülőgépeket vetnek be. 

– írja a Life.ru

Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy orosz FPV-drónkezelők 15 ukrán drónt semmisítettek meg úgy, hogy a levegőben nekiütköztek azoknak, köztük egy dán RQ-35 Heidrun típusú eszközt is.

A lelőtt eszközök között szerepelt az ukrán Sych, Leleka, Mara és Shchedryk drón, egy Shark felderítő repülőgép és egy Backfire 70 típusú bombázó. Emellett egy lengyel FlyEye, egy német Vector, egy amerikai Hornet és egy dán RQ-35 Heidrun típusú repülőgépet is eltaláltak.

Borítókép: Felfegyverzett katona (Fotó: AFP)

