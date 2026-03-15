„A légi megfigyelő egységek lelőttek egy érdekes ukrán példányt, amelyet bombák ledobására alakítottak át” – idézi a jelentést a Life.ru. A repülőgépen összesen négy, bombák ledobására utaló jelölés látható, valamint a „Rakéta” és a „Köd” feliratok is – ezek feltehetően a kezelők hívójelei. A gép törzse alatt két rögtönzött rekesz található, amelyekben két kisebb lőszert helyeztek el – írja az Origo.
Rejtélyes dolgokat találtak egy lelőtt ukrán gépen + videó
Az orosz hadseregcsoport légi felderítő egységei megsemmisítettek egy ukrán Aeroprakt A-22 típusú könnyű repülőgépet, amelyet drónná alakítottak át.
Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán fegyveres erők fegyverhiány miatt ilyen módon átalakított repülőgépeket vetnek be.
– írja a Life.ru
Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy orosz FPV-drónkezelők 15 ukrán drónt semmisítettek meg úgy, hogy a levegőben nekiütköztek azoknak, köztük egy dán RQ-35 Heidrun típusú eszközt is.
A lelőtt eszközök között szerepelt az ukrán Sych, Leleka, Mara és Shchedryk drón, egy Shark felderítő repülőgép és egy Backfire 70 típusú bombázó. Emellett egy lengyel FlyEye, egy német Vector, egy amerikai Hornet és egy dán RQ-35 Heidrun típusú repülőgépet is eltaláltak.
Borítókép: Felfegyverzett katona (Fotó: AFP)
A szólásszabadságot támadja a brit kormány
Gyakorlatilag besúgásra biztatja az iskolákat, önkormányzatokat és munkahelyeket a baloldali brit vezetés.
Zelenszkij vádaskodásba kezdett
Az ukrán elnök ismét közölte, ellenzi a Barátság kőolajvezeték újraindítását.
Brutális csapás Belgorodra – leállt az áram, nincs víz és fűtés
Az energetikai infrastruktúrában jelentős károk keletkeztek.
Tizenöten meghaltak egy légicsapásban + videó
A fűtőtesteket és hűtőket előállító gyárban munkások dolgoztak a becsapódás idején.
